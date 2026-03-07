Erman Toroğlu Ozan Ergün'e ağır sözlerle yüklendi: 'Yüreğin yoksa bırak'

'SÜPER LİG MAÇINA ÇIKMAMIŞ HAKEME VAR VERİYORSUN'

VAR’a dair de eleştirilerini sıralayan Erman Toroğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Toroğlu şunları söyledi:

“VAR diyorum ya VAR yok bizde. Ömer Faruk Turtay’ın Süper Lig maçı var mı hiç? Süper Lig maçına çıkmamış hakeme VAR veriyorsun. Olmaz. Yanlış buradan oluyor. Şunu da söyleyeyim; yabancı hakem gelirse ben tesir edemem, yerliye istediğimi yaptırırım diyorsanız haklısınız. Zor bir suçlama ama kusura bakmayın ben bunu görüyorum. Beni buna itiyorsunuz.”