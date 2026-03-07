Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray’ın deplasmanda Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği derbi maça hakem kararları damgasını vurdu.
Erman Toroğlu Ozan Ergün'e ağır sözlerle yüklendi: 'Yüreğin yoksa bırak'
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray’ın deplasmanda Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği derbi maç sonrası Erman Toroğlu maçın hakemi Ozan Ergün’ü ağır sözlerle eleştirdi. Karşılaşmada tartışmalı pozisyonları yorumlayan Toroğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu.Furkan Çelik
ERMAN TOROĞLU OZAN ERGÜN'Ü ELEŞTİRDİ
Maçta tartışmalı birçok pozisyon yaşanırken karşılaşmayı Sözcü TV’ye değerlendiren Erman Toroğlu, hakem Ozan Ergün’ü ağır sözlerle eleştirdi.
'HAKEM ÇOK KÖTÜ MAÇ İZLETTİRDİ'
“Çok kötü bir hakem bana çok kötü bir maç izlettirdi.” diyen Erman Toroğlu, “Yani bir maçta 10-12 sarı kart olur da bir kırmızı kart olursa, o hakem olmaz hocam. Maçın içine etti hakem...” diye konuştu.
'OSIMHEN'İ ATACAK YÜREĞİN YOKSA HAKEMLİĞİ BIRAK'
Maçın başında sarı kart gören Osimhen’in ikinci yarıda düdükten sonra topa vurduğu pozisyona ilişkin konuşan Erman Toroğlu, “Maçın içine eden hakem oldu. Yazık. Niye biliyor musun? Maç çok önemli değil yani, atarsın atmazsın filan. O Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak. Yapma. Yani Yorumlu bir pozisyon değil hocam bu!” dedi.
'MAÇ ÖZETİ: OSIMHEN ATILMALIYDI'
‘Hakemlere ben kuralları öğretirim ama yüreği veremem.’ İfadelerini kullanan Erman Toroğlu, “Bu maçın özeti bu: Osimhen atılmalıydı” yorumunda bulundu.
'SÜPER LİG MAÇINA ÇIKMAMIŞ HAKEME VAR VERİYORSUN'
VAR’a dair de eleştirilerini sıralayan Erman Toroğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Toroğlu şunları söyledi:
“VAR diyorum ya VAR yok bizde. Ömer Faruk Turtay’ın Süper Lig maçı var mı hiç? Süper Lig maçına çıkmamış hakeme VAR veriyorsun. Olmaz. Yanlış buradan oluyor. Şunu da söyleyeyim; yabancı hakem gelirse ben tesir edemem, yerliye istediğimi yaptırırım diyorsanız haklısınız. Zor bir suçlama ama kusura bakmayın ben bunu görüyorum. Beni buna itiyorsunuz.”
'BU SEZON TEMİZ DEĞİL'
Erman Toroğlu ayrıca “Bu sezonun adını değiştiriyorum. Bu sene ‘Sakın ha sezonu’ olacak. Bu sezon temiz değil." diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.