Derbi sonrası Nihat Kahveci’den olay sözler... Kimse bunu beklemiyordu

Hakem Eleştirisi

Ben atılan güzel golleri konuşmak istiyorum. Ben teknik direktörlerin oyuncuları neden değiştirdiklerini, sahanın içinde hangi niyetle bu değişiklikleri yaptıklarını, giren oyuncuların ne kattıklarını konuşmak istiyorum. Ben sahadaki yıldızların çalımlarını, şutlarını, kombinasyonlarını, pas trafiklerini, işin defansında-ofansında neler yaptıklarını konuşmak istiyorum. Ama ben bunları istedikçe bizim Süper Lig'de maç yöneten hakemler bunların önüne geçiyor.