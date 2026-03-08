Trendyol Süper Lig’de oynanan derbi maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’ı Victor Osimhen’in attığı golle 1-0 mağlup etti.
Derbi sonrası Nihat Kahveci’den olay sözler... Kimse bunu beklemiyordu
Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Maçın ardından konuşan Nihat Kahveci'den sert açıklamalar geldi. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Karşılaşmanın ardından Nihat Kahveci, Kontraspor programında konuştu.
Hakem Eleştirisi
Ben atılan güzel golleri konuşmak istiyorum. Ben teknik direktörlerin oyuncuları neden değiştirdiklerini, sahanın içinde hangi niyetle bu değişiklikleri yaptıklarını, giren oyuncuların ne kattıklarını konuşmak istiyorum. Ben sahadaki yıldızların çalımlarını, şutlarını, kombinasyonlarını, pas trafiklerini, işin defansında-ofansında neler yaptıklarını konuşmak istiyorum. Ama ben bunları istedikçe bizim Süper Lig'de maç yöneten hakemler bunların önüne geçiyor.
Hakemler sanki, "Futbolcuları konuşmayın. Teknik direktörlerin değişikliklerini konuşmayın. Yıldız biziz, biz ne dersek o olur. Biz istersek maçı katlederiz. Biz istersek maçı yok ederiz. Hep bizi konuşacaksınız." dercesine performans gösteriyorlar. Bugün de öyle bir hakem performansı gördük.
VAR'a Sert Tepki
Biraz futbolu öğrenin. Pozisyonları daha iyi takip etmeyi öğrenin. Yan hakemin var, VAR'ın var, AVAR'ın var, dördüncü hakemin var, var da var. Devre arası telefonla aranılmanız var. Devre arasında pozisyonları izlemeniz var. Yeter artık, kahraman olmaya çalışmayın.
Uğurcan'ın Performansına Övgü
Uğurcan zaten Beşiktaş maçlarında enteresan bir şekilde mıknatıs mı desem ne desem... Toplar da üzerine geliyor. Bugün Beşiktaşlı futbolcular da topları üstüne vurdu. Ama Uğurcan yine 2. yarıda üstüne düşeni yaptı.
Sane'nin Pozisyonu
Bazı pozisyonlar nettir. Sane'nin pozisyonunda ayağının üstüne basar, sarı ver derim. Oyunun bileğine basıyor, burkuluyor, VAR bile çağırmıyor. Bana göre kırmızı.
Barış Alper'in Penaltı Beklediği Pozisyon
Barış Alper kenardan iyi aktı, top arada kaldı. Barış ayağını uzattığında vücudunun dengesi zaten hafif bozuldu. Topu almak isterken topun üzerinde de dengesi daha da bozuldu ve Uduokhai topa dokundu. Uduokhai topa dokunduktan sonra pozisyon çarpışmadır. Ben penaltı vermem.
Osimhen Kırmızı Kart Görmeli miydi?
Osimhen düdüğü duyuyor, dönüyor ve bakıyor. Oyun durdu, devam ediyor ve golü atıyor. Biliyor oyunun durduğunu. Osimhen'in niyetini okuyamayız ama sarısı olmasa bu hakem sarı kart verir miydi, verirdi. Sarı kart verse 'ağır' der miyim? Bu hakemler istikrarsız oldukları için aynı pozisyonlarda farklı farklı kararlar verip bizi de boğuyorlar. Sarı kart verilse karşı değilim, veriliyor.