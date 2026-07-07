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Kaynak: Haber Merkezi

Saadet Partili Haşim Asnuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremzede bir ailenin sosyal konut sürecinde yaşadığı ekonomik sıkıntıyı gündeme taşıdı.

Asnuk, sabah saatlerinde yaptıkları açıklamanın ardından kendilerine çok sayıda mesaj ulaştığını belirterek, bunlardan birini kamuoyuyla paylaştı. Paylaşımda, depremde evini kaybeden ve halen kirada yaşamını sürdüren dar gelirli bir ailenin, sosyal konut hakkı kazanmasına rağmen ödeme koşullarını karşılayamadığı için bu haktan vazgeçmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Ailenin mesajında, "Ev sahibi olacağız derken, mecburen vazgeçmek zorunda kalıyoruz" sözleriyle yaşadığı mağduriyet dile getirildi.

Haşim Asnuk ise paylaşımında, sosyal konut hakkı kazanan dar gelirli depremzedelerin ödeme koşulları nedeniyle mağduriyet yaşadığı yönündeki iddiaların yetkililer tarafından dikkate alınması gerektiğini belirterek, gerekli değerlendirmelerin yapılmasını umut ettiklerini ifade etti.