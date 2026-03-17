Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Gözde Apartmanı da yerle bir oldu. Apartmandaki çok sayıda kişi hayatını kaybederken o esnada çalışan ve evde bulunmayan Fatih Karaca, eşi Duygu (41) ile çocukları Adile Nur (17), Mehmet (16), Sıla (16), annesi Adile Karaca (68) ve kayınvalidesi Havva Olamcam'ı (66) kaybetti.

Karaca'nın 13 yaşındaki kızı İrem Karaca'dan ise depremden sonra haber alınamadı. Yıllardır kızı İrem Karaca'nın hayatta olduğu hayaliyle aramadık yer bırakmayan baba Fatih Karaca'nın şikayetleri doğrultusunda İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturmayı derinleştirdi.

Yapılan incelemeler sonucunda İslahiye mezarlığında kimsesiz meçhul kadın olarak defnedilen cenazenin Fatih Karaca'nın eşi Duygu Karaca'ya ait olduğu, Duygu Karaca olarak Adana'da defnedildiği tespit edilen cenazenin ise 13 yaşındaki kızı İrem Karaca'ya ait olduğu ortaya çıktı.

'SONUNDA YAVRUMUN YERİ BELLİ OLDU'

Acılı babanın kayıp kızı için umutlu bekleyişi acıyla son buldu. Mezarda gözyaşlarına tutamayan Karaca, "Sonunda yavrumun da, eşimin de yeri belli oldu artık" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde (2023) 11 il yıkılmış, 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybederken, binlerce insan yaralanarak evsiz kalmıştı.