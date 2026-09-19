Kaynak: ANKA

Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyelerinin, 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalara ilişkin davalarda yaşandığını belirttikleri sorunlara dikkat çekmek amacıyla Adalet Bakanlığı önünde başlattıkları nöbet devam ediyor. Ailelerin 12 Eylül’de başlattığı eylem 9’uncu gününe ulaştı.

Yakınlarını kaybeden depremzedeler, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşme taleplerini yinelerken yaşadıkları hukuki süreçlere ilişkin beklentilerini dile getirdi.

“BİZ ADALET İSTİYORUZ, BAŞKA BİR ŞEY İSTEMİYORUZ”

Malatya’daki Trend Garden Rezidans’ta oğlu İbrahim’i kaybeden Serpil Kurt, sorumluların yargılanarak ceza almasını istediklerini belirtti.

Kurt, “Biz canlarımızı toprağa koyduk, her gün gidip toprağını okşarken mimarı, mühendisi, müteahhidi ev yapıyor, ev satıyor. Biz adalet istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz” dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’e de seslenen Kurt, “Ben 40 yıl öpmeye doyamadığım evladımı toprağa verdim. Lütfen bizim sesimizi duysun” ifadelerini kullandı.

“ADALET NEDEN BU KADAR UZAK?”

Hatay’daki Elit Apartmanı’nda 92 saat enkaz altında kalan Hüseyin Öz ise depremde iki çocuğunu kaybettiğini, kendisinin elini ve ayağını, eşinin de ayağını kaybettiğini belirterek, “Adalet Bakanlığı bu kadar yakınken adalet neden bu kadar uzak?” diye sordu.

Platform Sözcüsü Döne Kaya da 9 gündür taleplerine olumlu bir dönüş yapılmadığını belirterek nöbeti sürdüreceklerini söyledi. Kaya, Bakan Gürlek ile görüşerek kamu görevlilerinin yargılanması ve henüz iddianamesi hazırlanmadığını belirttiği dosyalar başta olmak üzere yaşadıkları hukuki sorunları aktarmak istediklerini ifade etti.