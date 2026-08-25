Atatürk Mahallesi Erdem Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın giriş katındaki dairede ailesiyle beraber yaşayan otizmli çocuğun elindeki deodorant kutusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

Deodorant kutusu bomba gibi patladı: Yaralılar var: Küçükçekmece’de can pazarı - Resim : 1

Patlamanın ardından evde yangın çıktı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kastamonu’da bir evde patlama... Yangın çıktı: 1 yaralıKastamonu’da bir evde patlama... Yangın çıktı: 1 yaralıGündem

Deodorant kutusu bomba gibi patladı: Yaralılar var: Küçükçekmece’de can pazarı - Resim : 3

Alevler itfaiye tarafından söndürülürken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandığı belirlenen otizmli çocuk, kardeşi ve annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Deodorant kutusundaki patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Deodorant kutusu bomba gibi patladı: Yaralılar var: Küçükçekmece’de can pazarı - Resim : 4

Deodorant kutusu bomba gibi patladı: Yaralılar var: Küçükçekmece’de can pazarı - Resim : 5