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Kaynak: İHA

Denizli'de 2025 yılı içerisinde alevlere teslim olan Honaz Dağı Milli Parkı ve Buldan Bölmekaya mevkisindeki rehabilitasyon çalışmaları helikopterle havadan incelendi. Denetim uçuşunun ardından güncel verileri paylaşan Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, kentte yıl boyunca meydana gelen 59 orman yangınında toplam 114 hektarlık alanın zarar gördüğünü kaydetti.

23 YANGININ FAİLİ TESPİT EDİLDİ, MASRAFLAR TAHSİL EDİLECEK

Yangınların çıkış nedenlerine yönelik idari ve adli soruşturmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Köle, 23 yangının failinin belirlendiğini açıkladı. Diğer olaylarla ilgili incelemelerin de devam ettiğini belirten Köle, "Hiçbir olay cezasız kalmamaktadır. Söndürme masraflarının tahsili, tazminatlar ve cezai işlemler kurumumuz ve ilgili merciler tarafından titizlikle takip edilmektedir" dedi.

HAVA GÜCÜ ARTIRILDI: DENİZLİ'YE İKİ, UŞAK'A BİR HELİKOPTER

Toplam 588 bin hektarlık orman varlığıyla yüzölçümünün yüzde 48’i yeşil örtüyle kaplı olan Denizli'nin, yangın riskinin yüksek olduğu bir bölge olduğuna dikkat çekildi. Bu riske karşı önleyici eğitimlerin yanı sıra müdahale kapasitelerini de artırdıklarını ifade eden Köle, Denizli'de görev yapan yangın söndürme helikopteri sayısının ikiye yükseltildiğini, komşu il Uşak’ta da bir helikopterin hazır bulunacağını bildirdi.

KÜLLERİNDEN DOĞACAK: 2 BİN HEKTARLIK ALANDA TOPRAK HAZIRLIĞI

Yangının izlerini silmek için ağaçlandırma mesaisine hız verdiklerini belirten Bölge Müdürü Köle, 2025 yılı içinde toplam 4,5 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini duyurdu. Bu kapsamda, yangından etkilenen Buldan Bölmekaya mevkisindeki yaklaşık 2 bin hektarlık sahada yürütülen fidan dikimi öncesi toprak hazırlığı çalışmalarında sona yaklaşıldığı müjdelendi.