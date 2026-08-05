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Kaynak: İHA

Denizli'nin Buldan ilçesinde doğanın şaşırtıcı mimari örneklerinden biri kayda geçti. Boş kalan bal kovanlarını mesken tutan ve yörede "Sarıca Arı" şeklinde adlandırılan yaban arıları, vazo görünümünü andıran sıra dışı bir yuva inşa etti.

Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Denizli Arı Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Aytekin, uzun senelerdir arıcılık faaliyeti yürütmesine rağmen daha önce böyle bir yapıyla karşılaşmadığını belirtti.

Meslek hayatı boyunca yaban arılarının çeşitli koloniler kurduğuna tanıklık ettiğini aktaran Aytekin, bu tasarımın ilk kez karşısına çıktığını vurguladı. Arıların adeta bir sanat eserine imza attığını ifade eden Aytekin, canlıların yaşam alanına müdahale etmediğini dile getirdi.