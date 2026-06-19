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Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

BARO BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök’ün de aralarında bulunduğu 12 avukat gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde, hassas burunlu narkotik köpekleri eşliğinde aramalar yapıldı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

21 ayrı adreste gerçekleştirilen aramalarda; toplam 50 gram esrar, 57 adet sentetik ecza hap, 200 gram kenevir tohumu, 2 kök kenevir bitkisi, çeşitli iklimlendirme malzemeleri, 2 esrar öğütme aparatı, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ufuk Kök’ün ikametinde ise 0,3 gram esrar bulunduğu bildirildi.

SORUŞTURMADA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Gözaltına alınan avukatlardan Vahid Suad Başer’in annesinin, AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü ve Kadın ve Demokrasi Derneği Denizli İl Temsilciliği’nde yönetici olduğu bilgisi ortaya çıktı.

Öte yandan Başer’in Avukat Hakları Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu, Göç ve İltica Komisyonu, Sağlık Hukuku Denetleme Komisyonu ile Sigorta Aracıları ve İş Takipleri Mücadele Komisyonu üyesi olduğu da ortaya çıktı.

SORUŞTURMA GİZLİLİK KARARIYLA SÜRÜYOR

Başsavcılık tarafından yürütülen dosyada gizlilik kararı bulunduğu, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.