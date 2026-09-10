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Kaynak: İHA

Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Çakır Mahallesi’nde yetiştirilen ve bölgenin önemli tarımsal değerleri arasında yer alan Acıpayam Çakır Havucu, coğrafi işaretle tescil edildi.

Acıpayam Kaymakamlığı tarafından ürünün coğrafi işaretle tescil edilmesi amacıyla Çakır Mahallesi’nde başlatılan süreç tamamlandı.

‘Acıpayam Çakır Havucu’, 1897 numarayla menşe adı olarak coğrafi işaret tesciline kavuştu.

Acıpayam Çakır Havucu’nun coğrafi işaretle tescil edilmesinin, bölgenin üretim kültürünün korunması açısından önemli olduğu belirtildi.

Tescilin ayrıca ürünün katma değerinin artırılmasına ve üreticilerin emeğinin daha güçlü şekilde karşılık bulmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.