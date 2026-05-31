İtalya açıklarında dalış yapan bir grup dalgıcın tesadüfen keşfettiği 30 binden fazla Roma dönemine ait antik sikke, arkeoloji dünyasında büyük heyecan yarattı.

Sputnik'in aktardığına göre, uzmanlar tarafından yapılan ilk incelemelerde, sikkelerin MS 324 ile 345 yılları arasına tarihlendiği belirlendi. Eserlerin, geç Roma İmparatorluğu dönemine ait olduğu ve dönemin ekonomik yapısına ışık tutabilecek önemli bulgular içerdiği ifade edildi.

Keşfin yapıldığı bölgede araştırmalarını sürdüren arkeologlar, sikkelerin deniz tabanında yoğun bir şekilde bulunmasının dikkat çekici olduğunu belirtti. Uzmanlara göre bu durum, bölgede henüz gün yüzüne çıkarılmamış bir gemi batığının bulunabileceğine işaret ediyor.

Yetkililer, sikkelerin korunması ve detaylı şekilde incelenmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Olası bir batık kalıntısına ulaşılması halinde keşfin, son yılların en önemli deniz arkeolojisi buluntularından biri olarak değerlendirilebileceği belirtiliyor.

Arkeologlar, bölgede yapılacak yeni araştırmaların hem Roma dönemine ait deniz ticareti hem de Akdeniz’deki antik ulaşım ağları hakkında önemli bilgiler sağlayabileceğini vurguluyor.