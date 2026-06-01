Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Çalış plajı tuhaf uygulamayla gündeme geldi.

Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği (ÇALIŞ-DER) tarafından plaja konulan tabelayı YENİÇAĞ görüntüledi.

Plajda havlu serip oturmanın yasaklandığı ilan edildi. Anayasal bir hak olan "kıyılardan ücretsiz yararlanma" ilkesini hiçe sayan bu uygulamaya tepki yağıyor.

ŞENZLONG ALMAZSAN KUMA OTURAMAZSIN

Plajın girişine yerleştirilen panoda, şezlong ve şemsiye ücretleri el yazısıyla güncellenirken, hemen altındaki şu ibare bardağı taşıran son damla oldu: "Şezlong ve şemsiye yakınlarında kuma oturmak, havlu sermek yasaktır."

Şezlong fiyatlarının tekil olarak 250 TL, set olarak ise 750 TL olarak belirlendiği plajda, kendi havlusunu serip denizden yararlanmak isteyen vatandaşlar dışlanmış oldu.

MUÇEV'DEN KİRALIK

Fethiye halkı ve sivil toplum kuruluşları, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ni, Fethiye Belediyesi’ni ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı bu hukuksuzluğa derhal müdahale etmeye ve o tabelayı oradan kaldırmaya çağırıyor.

Öte yandan tabelada plajın MUÇEV'den kiralandığı ve bölgenin doğal güzelliklerini koruma amacıyla işletildiği belirtiliyor.