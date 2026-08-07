Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Tekirdağ'da yaz sezonunda deniz güvenliğini artıracak önemli bir uygulama hayata geçirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa ve Şarköy sahillerinde görevlendirilen insansız cankurtaran araçları, olası boğulma vakalarına çok daha hızlı müdahale edecek.

BOĞULMA TEHLİKESİNE SANİYELER İÇİNDE MÜDAHALE

Uzaktan kumandalı olarak kullanılan ileri teknolojiye sahip insansız cankurtaran araçları, yüksek hız ve manevra kabiliyeti sayesinde boğulma tehlikesi yaşayan kişiye kısa sürede ulaşabiliyor.

Dalgalı deniz koşullarında da görev yapabilen sistem, kazazedeye ulaşarak su üzerinde kalmasını sağlayan ilk desteği sunuyor.

MÜDAHALE SÜRESİ 6 KAT KISALDI

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yeni sistem sayesinde olay yerine ulaşma süresinin standart cankurtaran müdahalelerine göre yaklaşık 6 kat daha kısa olduğu belirtildi.

Dron destekli gözlem sistemi ve kıyıda görev yapan eğitimli cankurtaran operatörleriyle koordineli çalışan araçların, deniz kazalarına daha etkin müdahale etmesi hedefleniyor.

"BAZEN YALNIZCA SANİYELERİNİZ VARDIR"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, vatandaşların can güvenliğini artırmak için teknolojinin tüm imkanlarını kullandıklarını belirtti.

Yüceer, "Bazen bir canı kurtarmak için yalnızca saniyeleriniz vardır. Bu bilinçle yeni nesil insansız cankurtaran araçlarımızı sahillerimizde hizmete aldık. Amacımız hem vatandaşlarımızın hem de kentimizi ziyaret eden misafirlerimizin denizden güven içinde faydalanmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.

YAZ BOYUNCA GÖREV YAPACAK

Başarılı tatbikatların ardından hizmete alınan insansız cankurtaran araçlarının yaz sezonu boyunca Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa ve Şarköy sahillerinde aktif olarak görev yapacağı bildirildi. Yeni sistemle birlikte deniz kazalarına daha hızlı müdahale edilerek can kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.