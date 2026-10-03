“Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisi nedeniyle tutuklanan ve 88 gün sonra ilk duruşmasında tahliye edilen komedyen Deniz Göktaş’ın avukatı Mehmet Sinan Aslan, dava sürecinde yaşandığını belirttiği gelişmeleri anlattı.
Deniz Göktaş ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinin detayları ortaya çıktı
Komedyen Deniz Göktaş’ın avukatı Mehmet Sinan Aslan, müvekkilinin yargılama sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştürülmesine ilişkin dikkat çeken ayrıntılar aktardı. Aslan, Kılıçdaroğlu’nun saat 08.00’den itibaren adliyede beklediğini söyledi.Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Fatih Altaylı’nın programına katılan Aslan, Göktaş’ın tutukluluğu sırasında adliyede yaşanan uygulamaların yanı sıra, Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirilen görüşmeye dair detayları da paylaştı.
Aslan, henüz şüpheli sıfatındaki tutuklu bir kişinin avukatı olmayan üçüncü kişilerle görüştürülmesinin olağan bir uygulama olmadığını söyledi.
Bu tür görüşmelerin güvenlik gerekçeleriyle gerçekleştirilmediğini belirten Aslan, 25 yıllık meslek hayatında böyle bir durumla karşılaşmadığını ifade etti.
Avukat Aslan, tutuklunun dışarıdan gelebilecek telkin, baskı veya başka müdahalelere karşı korunması gerektiğini belirterek, görüşme hakkının esas olarak avukatla sınırlı olduğunu dile getirdi.
Aslan’ın aktardığına göre Kılıçdaroğlu’nun danışmanı, sabahın erken saatlerinden başlayarak kendisini birçok kez telefonla aradı.
Aramaların oluşturduğu baskı nedeniyle danışmanın telefon numarasını engellediğini söyleyen Aslan, adliyeye geldiklerinde Kılıçdaroğlu’nun da binada bulunduğunu belirtti.
Kılıçdaroğlu’nun herhangi bir resmi görev veya yetkisi bulunmadığı halde saat 08.00’den itibaren adliyede bekletildiğini söyleyen Aslan, bu durumu Göktaş’a savcılık işlemleri sırasında ilettiğini aktardı.
Aslan, müvekkiline Kılıçdaroğlu’nun orada olduğunu ve isterse kendisiyle görüşebileceğini söylediğini belirtti. Ancak Göktaş’ın bu öneriyi kabul etmediğini ifade etti.
Göktaş’ın kendisine, “Beni kimse kullansın istemiyorum” diyerek görüşmeye karşı çıktığını aktaran Aslan, görüşme talebinin bu şekilde reddedildiğini söyledi.
Aslan, Göktaş’ın cezaevine gönderilmesinden önce kendisine iletmek istediği bir mesaj olup olmadığını sorduğunu belirtti.
Göktaş’ın bu soruya, “Neşemizi çalamazlar, bunu deyin” şeklinde yanıt verdiğini aktardı.
Bunun ardından Göktaş’ın, duruşmadan önce Kılıçdaroğlu ile görüştürüldüğünü söylediğini belirten Aslan, müvekkilinin görüşme sırasında CHP hakkında da bir ifade kullandığını anlattı.
Aslan, söz konusu görüşmenin CHP tarafından yalanlanmasının ardından kendi duyduklarından şüphe ettiğini ve aynı gece Göktaş’ı yeniden ziyaret ettiğini söyledi.
Bu görüşmede Göktaş’ın daha önce anlattıklarını tekrar doğruladığını belirtti.
Aslan ayrıca, Göktaş’ın kendisine görüşme sırasında bazı polis memurlarının, “Kendinden yaşlı bir insana bu kadar sert, kaba davranmasaydın” dediğini aktardığını söyledi.
Göktaş’ın ise bu sözlere karşılık görüşmenin kendi isteğiyle gerçekleşmediğini belirterek, “Zorla görüştürdüler, ne münasebet” dediğini aktardı.