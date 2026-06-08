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TRT 1'in cuma akşamlarına damga vuran dizisinde Esme karakterini canlandıran başarılı oyuncu, sezon arasını değerlendirmek için kuaförün yolunu tuttu. Saçlarını kısacık kestiren Baysal, yeni görünümünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncunun yenilenen tarzı kısa sürede büyük ilgi görürken, hayranlarından da çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Yeni imajı, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Öte yandan Deniz Baysal, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde. Baysal ile eşi Barış Yurtçu hakkında zaman zaman ortaya atılan ayrılık iddiaları yeniden konuşulmaya başlandı.

Magazin kulislerinde çiftin ilişkisine dair çeşitli söylentiler dolaşsa da, konu hakkında taraflardan herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil.