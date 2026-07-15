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CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavi gören eşi Olcay Baykal (88), bu sabah hayatını kaybetti.

Olcay Baykal'ın cenazesi, defnedilmek üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze aracıyla Antalya Havalimanı'na, buradan da hava yoluyla Ankara'ya gönderildi.

Olcay Baykal’ın, cuma günü Deniz Baykal'ın yanında toprağa verileceği belirtildi.

Mesleği öğretmenlik olan Olcay Baykal, 1963 yılında o dönem avukat olan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile evlendi. Baykal çiftinin Ataç ve Aslı adında 2 çocukları var.