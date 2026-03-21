Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Çelebi Yılmaz, Türkiye’nin ceza infaz sistemine ilişkin hedef ve çalışmalarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

İnfaz sisteminin geliştirilmesine yönelik kararlılık mesajı veren Yılmaz, Türkiye’nin bu alandaki yaklaşımını uluslararası standartların da üzerine taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Yılmaz, açıklamasında, “İnfaz sistemimizi, dünya standartlarının üzerine çıkarma yaklaşımımızı her platformda vurgulayacağız” ifadelerini kullandı.

Denetimli serbestlik uygulamalarına da değinen Yılmaz, bu alandaki çalışmaların hızlandırılacağını belirtti. Alternatif infaz yöntemlerinin etkinliğinin artırılması ve iyileştirme programlarının çeşitlendirilmesi için yeni adımlar atılacağını kaydetti.

Yılmaz, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Ceza infaz sistemimizin vazgeçilmez bir unsuru olan denetimli serbestlik hizmetlerinde, alternatif infaz yöntemlerinin etkinliğini artırmak ve iyileștirme programlarını çeşitlendirmek adına yürüttüğümüz çalışmaları hızlandıracağız” dedi.

Açıklamalar, ceza infaz sisteminde reform ve geliştirme çalışmalarının önümüzdeki süreçte daha da hız kazanacağına işaret etti.