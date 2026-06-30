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Kaynak: İHA

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan eski adliye binasında hareketli dakikalar yaşandı. Günümüzde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak hizmet veren binanın dış merdivenlerinde, saat 13.00 sularında karşılaşan iki kadın arasında gerginlik çıktı.

Edinilen bilgilere göre; 30 yaşındaki E.Ç. ile 32 yaşındaki M.K. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü sözlü tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen gerginlik, fiziksel kavgaya dönüştü.

POLİS MÜDAHALESİ GECİKMEDİ

Binada görevli emniyet mensupları, merdivenlerdeki arbedeyi fark ederek duruma anında müdahale etti. Polisin hızlı refleksi sayesinde kavga daha fazla büyümeden sonlandırıldı.

Olayın ardından sakinleştirilen E.Ç. ve M.K., birbirlerinden şikayetçi olduklarını belirtti. Karakola götürülen iki kadın, gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla Gazi Polis Merkezi Amirliği ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.