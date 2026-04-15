Dünya siyaseti son yıllarda alışılmış dengelerin hızla değiştiği bir dönemin içinden geçiyor. Bir yanda güvenlik kaygıları, savaşlar ve ekonomik krizler; diğer yanda ise toplumların artan özgürlük ve adalet talepleri…

Bu çelişkili tablo içinde dikkat çeken gelişmelerden biri de ’da yaşanan seçim süreci oldu. Uzun yıllardır ülkeyi yöneten Viktor Orban’ın seçimleri kaybetmesi ve muhalif lider Peter Magyar'ın kazanması Başbakan Viktor Orban'ın, ülkede yeni bir dönemin kapısını aralayan önemli bir kırılma olarak değerlendiriliyor. Bu sonuç, yalnızca bir siyasi değişimi değil; aynı zamanda toplumda güçlenen değişim arzusunu da gözler önüne seriyor.

Ortaya çıkan bu tablo, demokratik rekabetin ve sandığın gücünün hâlâ en belirleyici unsur olduğunu hatırlatıyor. Siyasetin en temel erdemlerinden biri olan “rakibi tanıma ve sonucu kabullenme” kültürü, aslında demokrasinin en sade ama en güçlü teminatıdır.

Savaşlar, Krizler ve Otoriterleşme Eğilimi

Bugün dünyada birçok yönetim, artan küresel gerilimleri iç politikada bir araç olarak kullanma eğiliminde. Özellikle Rusya - Ukrayna gibi büyük çatışmalar, güvenlik söylemini öne çıkarırken; bu durum bazı ülkelerde özgürlüklerin geri plana itilmesine zemin hazırlayabiliyor.

Ancak tarih bize şunu da gösteriyor:

Krizler uzadıkça, toplumların sabrı azalır.

Ekonomi Konuşur, Halk Karar Verir

Demokrasi taleplerinin yükseldiği her dönemin arkasında çoğu zaman ekonomik sıkıntılar vardır. Hayat pahalılığı, gelir adaletsizliği ve gelecek kaygısı… Bunlar sadece bireysel sorunlar değil, siyasi dönüşümlerin de ana dinamikleridir.

Macaristan sürecinde olduğu gibi, toplumlar bir noktadan sonra “yönetim değişmeli” fikrinde birleşebilir. Ancak bu birleşme, kalıcı bir demokratik dönüşüm için tek başına yeterli değildir.

Sokaklar Değiştirir mi, Yoksa Sadece Sarsar mı?

Toplumsal hareketler, tarihin akışını değiştiren önemli kırılma anları yaratır.

Fakat sokaklar çoğu zaman sadece sarsar; değiştiren ise kurumlar, hukuk ve demokratik bilinçtir.

“Birlikten kuvvet doğar” sözü, ancak örgütlü ve bilinçli bir toplumla anlam kazanır. Aksi halde tepkiler geçici, değişimler yüzeysel kalır.

Gerçek Soru: Otoriter Rejimler Geriliyor mu?

Bugün dünyada iki zıt eğilim aynı anda yaşanıyor:

Bir yanda daha fazla özgürlük ve şeffaflık talep eden toplumlar,

Diğer yanda ise teknolojiyi ve gücü kullanarak kontrol alanını genişleten yönetimler.

Bu nedenle “otoriter rejimler tamamen zayıflıyor” demek de, “güçleniyor” demek de eksik bir okuma olur. Gerçek, bu iki eğilimin mücadelesinde saklıdır.

Demokrasi: Bir Seçim Değil, Bir Kültür

Tüm bu tartışmaların merkezinde ise tek bir gerçek var:

Demokrasi yalnızca sandıktan ibaret değildir.

'Demokrasi;

farklı fikirlere tahammül,

hukukun üstünlüğü,

ve güçlü kurumlar demektir'

Eğer bir toplum bu kültürü içselleştirememişse, en güçlü protestolar bile kalıcı bir değişim yaratamaz.

Son Söz

Macaristan’da yaşanan bu sonuç, sadece bir iktidar değişimi değil; aynı zamanda demokratik bilincin ve toplumsal iradenin yeniden sahneye çıkışı olarak da okunmalıdır.

Toplumlar artık sadece yönetilmek istemiyor,

hesap sorabilmek istiyor.

Ancak burada kritik bir ayrım vardır:

Hesap sorma ve eleştirme hakkı, yalnızca demokratik sistemlerin tanıdığı bir haktır.

Bu nedenle bir toplumun gerçek gücü, sadece tepki gösterebilmesinde değil;

bu tepkiyi hukuk içinde, bilinçle ve sorumlulukla ortaya koyabilmesinde yatar.

Demokratik hakların kullanımı da, aslında toplumların bilinç seviyesiyle doğrudan ilişkilidir.

Hak arama kültürü gelişmemiş, eleştiri ile düşmanlığı ayıramayan toplumlarda demokrasi zayıflar;

ancak bilinçli, sorgulayan ve sorumluluk sahibi bireylerden oluşan toplumlarda demokrasi güçlenir.

Ve belki de asıl mesele tam da budur:

Demokrasi, sadece kazanılan bir hak değil,

yaşatılması gereken bir bilinçtir...