Demokrasinin En Kısa Cümlesi: "Reddedilmiştir!" mi olmalıydı? Yoksa: "Bir bakalım orta yolu buluruz!" terkibi üzerinden mi yürünmeliydi? 2. Olasılık daha 'demokratik' tutum olurdu şüphesiz. Ama olmadı. Bu gittikçe yoksullaşan ve totaliterliğe yatkın görünen bu güzel ülkede: 'Her şey en başından reddedilir' duruma getirildi. Ne yazık ki bu durum artık 'kanıksanmışlık' olarak 'normalimiz' oldu sanki. Dilerseniz bu 'retçi' geçmişe bir bakmakta yarar vardır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde umut konuşulur ve kimsesizlerin kimsesi kurumsal yapılar sorunları çözer ve hep bir ilerleme olurdu. Yine öyle olacağını zannedenler son çeyrek asırlık dönemde yanılacaktılar.

Muhalefet milletvekilleri yine söz alacaklar, ekonomiyi anlatacaklar, depremi anlatacaklar, işsizliği anlatacaklar vs. Tabi ki olumsuzluğu ve halkın haber alma noktalarına işaret etmek üzere ara sıra 'Hükümet'in bam teline basacaklar' elbette. Öyle ya bazı şeyler hukuk ve adalet üzre ilerlemiyor ve olması gereken 'Meclis Araştırma Önergesi' verilecek.

Emekliyi, dar gelirliyi, çiftçiyi, gençleri… Kısaca can yakan tüm konular kamuoyu önüne getirilerek kanunların işlemesi takip edilirken, dolu dizgin giden sorumsuz yöneticilere de 'gözdağı' verilmiş olacak. 'Öyle yağma yok!' babından hukuk devletinin işleyişini bozan ve kanuna rağmen 'rajon kesen' kendini bilmezlere ders verilecek. Son çeyrek yüzyılın yönetimine karşı mualif olanlar bu maksatla önergeler verdiler. Örnek vermek gerekirse: Salt 28. Yasama Dönemi’nde bugüne kadar tam 2.569 araştırma önergesi verilir. Meclis bu: 'İki bin beş yüz altmış dokuz.' içeriğin sadece ve yalnızca 576’sını gündeme alır.

Yani toplamın yaklaşık yüzde 22’sidir bu sayı. Elenenler ise gaile alınmaz: Reddedilir (!)

Peki o 576 önergenin akıbeti ne olmuş ki?

Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla/OORT: Reddedilmiştir (!)

İktidar edenlerin matematiği sade ve nettir:

2.569 umut edilen sorunsal ve sonuçta, hikayeden (!) 576 görüşme OORT: Reddedilmiştir (!)

'0' kabul yani. Egemenlere göre ise bu: İstikrardır (!) Hatta buna övüne övüne, üstüne basa basa ve ima edici, alaycı, küçümseyici tutumlar da eklenebilir. Can alıcı tüm konular böylelikle 'İktidar cenaĥınca beka sorunsalı göründüğünden' redde tabi tutulmuştur. Birkaç konuyu örnek vermek gerekse:

Emekli için verilen önerge: Reddedilmiştir.

Dar gelirli için verilen önerge: Reddedilmiştir.

Deprem için verilen önerge: Reddedilmiştir.

Gençler için verilen önerge: Reddedilmiştir.

Sanki Meclis’te görünmeyen bir sistem kurulmuştur:

'Önerge Giriş/Otomatik Ret-OORT

Tartışma var.

Konuşma var.

Tutanak var.

Ama sonuç baştan yazılmış gibidir.

Belki de Meclis arşivinde yeni bir klasör açılmalı:

'Toplu Reddiyat Dosyaları' olarak adlandırılmalıdır.

Çünkü artık tek tek yazmaya gerek yok.

Kopyala/yapıştır yeterlidir.

Dar gelirli zaten geçinmeyi unuttu.

Emekli ay sonunu değil, ay ortasını hedefliyor.

Gençler gelecek planı yapmıyor, çıkış yolu arıyor.

Ama Meclis’te işler yolunda.

Sistem tıkır tıkır işliyor.

Her önerge yerini buluyor:

'OORT' harflerinin altında. Yani Ortaklardan Ortak Ret.

Ve belki bir gün tarihçiler bu dönemi incelerken uzun uzun tutanak okumayacaklar gibi.

Tek bir tablo yeterli olacak:

2.569 kez denendi.

576 kez gündeme geldi.

0 kez kabul edildi.

Halk geçim derdini anlattı.

Emekli bekledi.

Dar gelirli hayatta kalmayı öğrendi.

Ama Meclis matematiği hiç değişmedi.

Eğer bir gün gerçekten şu önerge verilirse:

“Bu ülkede insanlar insanca yaşamak istiyor.”

O önergenin kaderi de sürpriz olmayacak.

Çünkü bu dönemin en güçlü yasası,

en hızlı işleyen mekanizması,

en tartışmasız çoğunluğu şudur:

Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla:

REDDEDİLMİŞTİR (!)