YENİÇAĞ | Ahmet TAKAN - Sıcak Analiz

Cumhuriyet Halk Partisi’nin bugün İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlediği “Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı”nda Özgür Özel’in Atatürk’ten bahsederek partiyi nasıl Atatürk çizgisinin tamamen dışına çektiği konuşmasına geçmeden önce genel fotoğrafa bakalım.

Bir -Tandansı bebek katili Abdullah Öcalan olan toplantı.

Nasıl mı?..

CHP’nin konferans başlığı; “Toplumsal Barış ve Demokrasi”..

Ne mi var bunda?.. Çook hem de çok şey var. Manası da oldukça derin!.. Siyasette, başlıklar çok şey anlatır çook şeyi de çağrıştırır.

Bebek katili Abdullah Öcalan’ın geçen yıl PKK terör örgütüne yaptığı “silahları bırakın “çağrısını DEM Parti basın toplantısında hangi başlıkla duyurmuştu?

"Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" …

Terörist başı Abdullah Öcalan’ın millete yutturulmaya çalışılan çağrısının başlığı buydu!.. Nasıl benzerlik ama?..

İki- Yine geçen yıl, DEM Parti öncülüğünde düzenlenen "Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı"…

Nasıl benzerlik ama?..

Üstüne üstlük bu konferansta, bebek katilinin İmralı’dan gönderdiği mesajda okunmuştu. Caninin mesajında ne vurgular vardı;

“Kürtler olarak 52 yıllık PKK mücadelesiyle varlık ve onur savaşımını tamamladık ve artık demokratik cumhuriyetin ve demokratik toplumun yeniden inşa edileceği bir döneme girdik.”

“Ulusların kaderini tayin hakkını ulus devlete bağlayarak da burjuva politikalarının sınırlarına sıkışmıştır. ‘Proleter ulus devlet’ kavramı da devletçi zihniyetin yeniden üretiminden başka bir sonuç yaratmamıştır. Bu hakikati doğru okuyarak şunu ifade ettim: Ulus-devlet sosyalizmi başarısızlığa, demokratik toplum sosyalizmi ise zafere götürür. Bugün demokratik toplum sosyalizmi temelinde demokratik kurtuluşa yürüme zamanıdır. Bu yolda devlet yerine, demokratik cumhuriyet, demokratik ulus perspektifiyle kadın özgürlükçü, ekolojik, demokratik toplum paradigmasıyla yeniden inşayı başaracağımıza inanarak yol almaktayım.”

“Başlattığım ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ süreci bir diyalog sürecidir. Ortadoğu gibi karmaşık etnisiteler, dinler, mezhepler bölgesinde diyalog ve demokratik müzakere ile başarılacak çok şey vardır.”

*

Evet, Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi’ni Abdullah Öcalan’ın çizgisine soktu. Bu satırlar üzerine bana kızacak olan CHP’lilere bugünkü konuşmadan sadece şunları sormak isterim;

“Çoklu krizleri, çoklu kimliklerimizle yan yana durarak aşabilmeyi başarmak istiyoruz”

“Kürt meselesi kuşaklar boyunca taşınan ağır bir toplumsal yüktür”

Evet, bu cümleler ne manaya geliyor?.. Özgür Özel, kime/kimlere selam çakıyor?..

Konferansta kurulan komisyonlara ve katılımcılarına ve de konu içeriklerine de hiç girmiyorum!..

Daha çok alıntı yaparım ama kısa keseceğim. CHP’de 3 dönem milletvekilliği yapan ve Genel Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan deneyimli siyaset insanı Dr. Aytun Çıray’a bugünkü konferansı sordum. Aytun Çıray, sözü hiç eğip bükmeden, “CHP, raydan çıkmıştır. CHP, artık Atatürk’ün partisi olarak kabul edilemez. CHP içindeki Atatürkçü milletvekilleri nerede?” diye tepki gösterdi. CHP yönetiminin ideolojik yön değiştirmesinde dikkat çeken Aytun Çıray,” adeta PKK’nın siyasi uzantısı oldular. DEM ile rekabet halindeler. Bu söylemleri ile Atatürk’ün kurucu ilkelerine tamamen ters düşüyorlar. DEM Parti ile CHP’nin talepleri örtüşüyor. Toplum AKP’ye o kadar kırgın ki, CHP gözden kaçıyor. Son kurultaylarında da Türklük kavramını belgelerinden çıkardılar” dedi.

*

CHP faslına şimdilik bir nokta koyalım…

Dönelim saray cephesine;

Formatlanmış “çözüm süreci”nin nasıl yürüyeceği konusunda iki büyük klik sarayda büyük bir kapışma içindeydi. Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Uçum ile AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala çekişmesi…

Mehmet Uçum neredeyse her Pazar günü “çözüm süreci” hakkında uzun bir yazı yayınlar, sık sık da tivit atardı. Bu aralar, o konuya hiç girmiyor. Uçum, en son 4 gün önce "Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Çalıştayı"nda görüntü verdi. Doğrusunu söylemek gerekirse; Mehmet Uçum, saray içinde diğerlerine göre, daha devletçi bir çizgi çizer ve anayasanın değişmez ilkelerine daha sadık olan bir görüntü verirdi. Efkan Ala ise tam tersidir. AKP içinde “Kürtçü” diye de “liberal” diye de adlandırılır. Kapışmayı Efkan Ala kazanmış. Tayyip Erdoğan, Mehmet Uçum’a “sen bundan sonra bir süre geride dur” talimatı vermiş. Uçum, geride durur mu?.. Aksini yapacağına ihtimal vermeyenlerdenim.. Böylece, DEM Parti, sarayda da çok önemli bir cephe kazandı!..

Ortaya çıkan büyük fotoğrafı analiz etmek gerekirse;

Önümüzdeki ayladan itibaren terör örgütü PKK’lılara çıkarılacak af başta olmak üzere, anayasa değişiklikleri ile ilgili önerilere de hazırlıklı olun!..