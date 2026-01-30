YENİÇAĞ - Ahmet TAKAN / Sıcak Kulis

İki gün önce gerçekleşen görüşmenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamaları oldukça dikkat çekiciydi;

“Siyaset, konuşmak için ve çözüm üretmek için yapılır. Siyaset ayrılıklar, kavgalar, çatışmalar üzerinden değil; barış, kardeşlik ve dostluk üzerinden yarınları kurmak için yapılır. Biz Türkiye'de süreç başladığı andan itibaren ve Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiğimiz tüm süreçlerde Türkiye'nin barışıyla Suriye'nin barışını iç içe gördük. Bunun dışında bir şeyi düşünmek, tahayyül etmek, planlamak zaten akılla, mantıkla bağdaşır bir durum değildir. Suriye'de bir an önce istikrarın sağlanmasını, Suriye'de hem Türkmenleri hem Arapları hem Kürtleri hem Dürzileri hem Alevileri kapsayan, bir anayasal güvence altına alan ve Suriye'de barışı hakim kılan bir çözümden yana olduk. Bu durum Türkiye'nin barışına da katkı sağlayacaktı. Ortada bir sınır çizgisinin olması, iki taraftaki kardeşliği ortadan kaldırmıyor. Sınırın iki yanında akrabalar yaşadığı gibi, Türkmenlerin de Kürtlerin de Arapların da her birimizin akrabaları olduğunu ve onlarla aramızda oluşabilecek hukukun sadece kardeşlik hukuku olduğunu görmemiz lazım. Türkiye'de 6-8 milyon Arap yaşıyor. Ama zaman zaman Suriye’deki karışıklıklar, onun yarattığı iç göç, Türkiye'deki sığınmacı problemleri yüzünden sanki bir Arap düşmanlığı yükseliyor. Türkiye'de Kürt kardeşlerimiz, hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu unsurları olarak birlikte yaşıyoruz. Ama işler yolunda giderken kardeşlikten bahsedenler, birazcık ortalık karışınca gerçek yüzlerini gösteriyorlar ve bir nefret söylemine varan Kürtleri kıracak, onları rencide edecek bir dil kullanıyorlar. Biz bunların tamamını reddediyoruz.”

Özgür Özel’in açıklamasının ardından bazı çevrelerden “DEM ağzı ile konuşuyor” eleştirileri yükseldi. Ankara büromuzdan Meclis muhabirimiz Fatih Erboz ile birlikte dışarıda ne söylendiğine değil içerde kapılar basına kapatılınca neler konuşulduğunun peşine düştük. Çok önemli detaylara ulaştık. DEM Parti’den CHP ve Özgür Özel’e “bu süreçte gövdenizi ortaya koyun” önerisi yapılmış. Görüşmede bulunan bir kaynağın ifadesiyle, Özgür Özel, DEM Parti’den gelen bu ısrarlı talebi “temkinli bir üslup ile karşılamış”, “sabır gerektiği”nin, “sabırlı olmak gerektiği”nin altını kalınca çizmiş.

Siyasi kulislerde, CHP’nin bundan sonraki tavrının ise el altından masayı destekleme yönünde olacağı ileri sürülüyor... Bu nedenle CHP’nin yarın İstanbul’da düzenleyeceği “Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı”nın önemli olduğuna dikkat çekiliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Demokratik Zeminde Cumhuriyeti Payidar Kılmak” başlıklı açılış konuşmasının ardından siyasetçiler, akademisyenler, ekonomistler süreci değerlendirecek. Meclis’teki süreç komisyonunda bulunan diğer partilerden temsilcilerin konuşmacı olacağı konferansa, AKP ve MHP’den de komisyon üyeleri davet edildiği ancak iktidar bloğunun davete olumlu yanıt vermediği bildiriliyor.

DEM Parti, muhtemelen yarın, CHP’ye götürdüğü tekliflerin yanıtını Özgür Özel’in konuşması ve konferansta söylenenlerden görecek.

Ya sonrası?..

Takipteyiz!..