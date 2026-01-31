Umut Bulut'tan yıllar sonra gelen ezeli rakip itirafı

Efsane forvetin açıklamaları şu şekilde:

"Şampiyonlar Ligi’nde Juventus, Chelsea ve Real Madrid gibi takımları elediğinizde keyif bambaşka oluyor. Her futbolcu bunu yaşamak ister; bize de nasip oldu. Sneijder’in attığı golle turu geçmiştik. Atmosfer harikaydı. Galatasaray olunca her şey mümkün oluyor ve bize unutulmaz bir anı kaldı.”