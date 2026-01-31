Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Umut Bulut'tan yıllar sonra gelen ezeli rakip itirafı

Umut Bulut'tan yıllar sonra gelen ezeli rakip itirafı

Süper Lig’in efsane isimlerinden Umut Bulut, önemli açıklamalarda bulundu; Galatasaray'ın ezeli rakibi ile ilgili itirafını yıllar sonra yaptı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Umut Bulut, HT Spor'a açıklamalarda bulundu.


Efsane forvetin açıklamaları şu şekilde:

"Şampiyonlar Ligi’nde Juventus, Chelsea ve Real Madrid gibi takımları elediğinizde keyif bambaşka oluyor. Her futbolcu bunu yaşamak ister; bize de nasip oldu. Sneijder’in attığı golle turu geçmiştik. Atmosfer harikaydı. Galatasaray olunca her şey mümkün oluyor ve bize unutulmaz bir anı kaldı.”

Umut Bulut'un Drogba Hayranlığı

“İlk maçta, 75. dakikada Sneijder’in yerine oyuna girmiştim. 1-0 öndeydik ama 2-1 geriye düştük. Golü yedikten sonra herkes üzülmüştü. Sonra Hakan Balta topu Drogba’ya gönderdi; Drogba topu indirdi ve önüme düştü. Vurdum ve güzel bir gol oldu."

"Attığım gol, Sneijder’in attığı gole ayrı bir anlam kattı; çünkü aldığımız puan gruptan çıkmamıza yardımcı oldu. Yıllar sonra geriye baktığımızda, Türk futboluna, Galatasaray camiasına ve kendi adımıza çok güzel bir anı bıraktık. Böyle büyük bir camiada oynamak ve bu anları yaşamak gurur verici.”

"Drogba’dan bahsedecek olursam, onu ilk sıraya koyarım. Efsanevi bir futbolcu ve her zaman takdir ettiğim bir isimdi."

"Trabzonspor’da oynarken ‘Nasıl bir futbolcu olmak istersiniz?’ diye konuşmuştuk, Drogba’yı çok beğendiğimi söylemiştim. Yıllar sonra onunla oynamak nasip oldu. Hatta düğünüme de geldi ve halay çekti.”

“Galatasaray’ın şu anki kadrosu tarihinin en iyi ekiplerinden biri. Çok ümitliyim. Tek dezavantaj, ilk maçın İstanbul’da oynanması olabilir; çünkü Juventus kolay gol yemeyen bir takım"

"Bana göre kurada Juventus’un gelmesi daha iyiydi. Atletico Madrid ise Simeone ile oturmuş bir sisteme sahip ve neredeyse hiç gol yemiyor. Bu nedenle Juventus rakip olarak daha avantajlıydı.”

Umut Bulut'tan Fenerbahçe Transfer İtirafı

“Fenerbahçe’den iki kez teklif aldım. Christoph Daum beni çok istiyordu. Ayrıca Galatasaray’a geldiğim ilk yaz da istemişlerdi.”

Umut Bulut Galatasaray'ı Önde Görüyor

Şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak da Bulut, “Galatasaray’ı bir adım değil, iki adım önde görüyorum” dedi.

Kaynak: Spor Servisi
