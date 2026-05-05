Bir süredir duruklama sürecinde olduğu konuşulan Terörsüz Türkiye süreci MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı yeni çıkışla yeniden hareketlendi. Bahçeli, çok tartışılacak bir öneri getirerek terörist başı Öcalan'ın statüsü için "Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü" önerdi.

Bahçeli ayrıca sürecin TBMM çatısı altında ele alınmasını önemli bulduğunu söyledi. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun tarihi bir görev üstlendiğini belirten Bahçeli, sırada siyasi ve hukuki düzenlemelerin bulunduğunu ifade etti. Bahçeli, “Sırada siyasi ve hukuki düzenlemeler vardır. Gazi Meclisimizde gerekli yasama faaliyetleri hız kazanacaktır. Teklifler değerlendirilecek, her partiden madde önerileri alınacak, kanunlaştırma sürecinin çerçevesi millet iradesiyle oluşturulacaktır.” şeklinde konuştu.

DEM PARTİ'DEN DESTEK: İMZAMIZI ATIYORUZ

Bahçeli'nin, PKK terör örgütünün ele başı Abdullah Öcalan için 'Barış Süreci ve Siyasallaştırma Koordinatörlüğü' statüsü önermesine DEM Parti'den detek geldi. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, "Bugün sayın Bahçeli'nin grup toplantısında statü ve yasal adımlar atması konusunda ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da çağrıda bulunan Bakırhan, "Sayın Erdoğan'ın da belirttiği gibi 'süreci sonuna götürenler tarihe geçecektir' sözü üzerine biz de diyoruz ki; tarih cesaret edenleri yazar, buyurun tarihi birlikte yazalım sayın Erdoğan" ifadelerini kullandı.