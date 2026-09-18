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Kaynak: Haber Merkezi

Eski Gelecek Partisi Genel Başkanı ve Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, oğlunun nikahının ardından kapsamlı bir teşekkür ilanı yayımladı. Dört sayfalık ilanda siyasetçiler, devlet adamları, diplomatlar, din adamları ve sivil toplum temsilcileri eksiksiz şekilde listelendi.





4 CUMHURBAŞKANI LİSTEDE BİR TEK ERDOĞAN YOK



Davutoğlu'nun yayımladığı teşekkür ilanında 5 ülke cumhurbaşkanının ismi yer alırken Erdoğan olmayışı dikkatlerden kaçmadı. Nikaha özel olarakta davet edildiği bilinen Erdoğan, hem düğüne katılmadı hem de arayanlar arasında yer almadığı görüldü.

"Teşekkür" metninde yer alan cumhurbaşkanları şunlar:



*Abdullah Gül (11. Cumhurbaşkanı)

* Finlandiya Cumhurbaşkanı: Alex Stubb

*Tunus Eski Cumhurbaşkanı: Moncef Marzouki

*Kuzey Makedonya Eski Cumhurbaşkanı: Gjorge Ivanov

*Irak Eski Cumhurbaşkanı: Bahram Salih

*KKTC Eski Cumhurbaşkanı: Mehmet Ali Talat









AK PARTİ VE KABİNEDEN İSİMLER TELEFONDA

Son dönemin tartışmalı isimlerinden olan Ahmet Davutoğlu'nun nikah davetine katılmayan ancak telefonla tebrik ettiği öğrenilen isimler ise son derece dikkat çekiciydi. Davutoğlu'na 'Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması' ve Bülent Arınç'ın nihaka damga vuran konuşması sonrası AK Parti ve Kabiden isimlerin nikaha katılmasalarda tebriklerini ilettikleri görüldü.

KALIN, FİDAN VE CEVDET YILMAZ'DAN TELEFON

Erdoğan'a yakınlığyla bilinen ve kabinenin zirvesindeki 3 isim özellikle dikkat çekti. İbrahim Kalın, Cevdet Yılmaz ve Hakan Fidan'ın ' cumhurbaşkanına hareket' soruşturması gündemdeyken telefonla aramaları dikkat çekti. İşte telefonun ucundaki diğer isimler;



*Numan Kurtulmuş (TBMM Başkanı)

*Cemil Çiçek (TBMM Eski Başkanı)

*İsmail Kahraman (TBMM Eski Başkanı)

*Mehmet Ali Şahin (TBMM Eski Başkanı)



*Yaşar Güler (Milli Savunma Bakanı)

*Ömer Bolat (Ticaret Bakanı)

*Kemal Memişoğlu (Sağlık Bakanı)

*Efkan Ala (AK Parti Genel Başkan Vekili)



Ahmet Davutoğlu'nun teşekkür listesi yayımlarken taraflardan onay alınıp alınmadığı bilinmiyor ancak ilerleyen günlerin en çok tartışalan konularından birinin bu olacağı bir gerçek...