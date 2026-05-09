Dünya evine girmeye hazırlanan doktor çift Muhammet Çaylı ve Yağmur Naz Çeçen, nişan törenine 100’den fazla davetli adına lösemi tedavisi gören çocukları unutmadı.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde görev yapan çocuk doktoru Yağmur Naz Çeçen ve plastik cerrah Muhammet Çaylı evliliğe ilk adımda lösemi tedavisi gören çocukların kalbine dokundu. Taksim’de bulunan The Marmara Oteli’nde evlilik yolunda ilk adımı atan doktor çift nişan törenine katılan 100’den fazla davetli adına LÖSEV’e bağışta bulundu.

Bağış nedeniyle davetlilere LÖSEV’in rozeti dağıtıldı. Doktor çift, 'Lösemi hastası çocuklar için bir nebze de olsa destek olmak istedik ve böyle bir karar aldık. Düğün törenin de o çocuklarımızı unutmayacağız' dediler.