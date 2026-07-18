Danimarka'nın önde gelen finans kuruluşlarından Danske Bank, Türk lirasına ilişkin güncel kur projeksiyonlarını paylaştı. Banka tarafından yayımlanan son analiz raporunda; dolar, avro ve sterlinin önümüzdeki süreçte TL karşısında yukarı yönlü hareketini sürdüreceği öngörüldü.

DOLAR KURUNDA 12 AYLIK HEDEF: 55,50 TL

Raporda, para birimlerine göre kısa ve uzun vadeli beklentiler yer aldı. ABD dolarının Türk lirası karşısında 1 ay içinde 47,80 TL seviyesine ulaşması, 12 aylık dönemin sonunda ise 55,50 TL sınırına kadar yükselmesi bekleniyor.

Avro cephesinde 1 aylık kısa vadeli öngörü 55,00 TL olarak belirlenirken, 12 ay sonrasına ilişkin hedef 62,20 TL olarak açıklandı.

İngiliz sterlini için yapılan tahminlerde ise 1 ay sonrası için 65,44 TL, 12 aylık projeksiyonda ise 71,45 TL seviyeleri işaret edildi.

TÜRK LİRASI KARŞISINDA YÜZDE 18 DEĞER KAZANCI BEKLENTİSİ

Güncel piyasa fiyatlamaları baz alındığında, Danske Bank’ın 12 aylık vadede döviz kurlarında ciddi bir artış öngördüğü görülüyor. Bankanın analizine göre, önümüzdeki 1 yıl içinde TL karşısında doların yaklaşık yüzde 18, avronun yüzde 15 ve sterlinin yüzde 13 oranında değer kazanması bekleniyor. Raporda ayrıca, her üç para birimi için de kısa vadede yukarı yönlü ve sınırlı bir hareketliliğin kaçınılmaz olduğu vurgulanıyor.