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Kaynak: AA

Danimarka Dışişleri Bakanlığından yapılan resmi açıklamada; imzalanan mutabakatın eğitim ve öğretim faaliyetleri, denizcilik ekipmanları, ileri teknoloji ve hizmetler ile savunma sanayisi çözümleri gibi kritik alanları kapsadığı vurgulandı.

DANİMARKALI ŞİRKETLERE ABD PAZARINDA YENİ FIRSATLAR

Söz konusu anlaşmanın Danimarkalı firmalar için ABD pazarında yeni ticari fırsatlar yaratacağına dikkat çekilen açıklamada, ABD'nin gemi inşa kapasitesini modernize etme, geliştirme ve bakım-onarım imkanlarını artırma hedeflerine doğrudan katkı sunulmasının amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, anlaşma sayesinde Danimarka'nın denizcilik sektöründeki köklü uzmanlığının ABD'nin stratejik yatırımlarıyla bir araya geleceğini vurgulayarak, hamlenin her iki ülkede de yeni istihdam alanları yaratabileceğini belirtti.

ABD, DANİMARKA VE GRÖNLAND HATTINDAKİ GELİŞMELER

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka'ya bağlı özerk bölge konumundaki Grönland'a "ulusal güvenlik" gerekçeleri doğrultusunda ihtiyaç duyduklarını sıkça dile getirmiş, adadaki yerel yönetim ise bu ifadelere tepki göstermişti.

Ancak diplomatik temasların ardından 22 Eylül'de Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, New York'ta bir araya gelerek ABD'nin Grönland'da güvenlik kontrollerini sağlamasına olanak tanıyan anlaşmaya imza atmıştı. ABD Başkanı Trump, son olarak 14 Ekim'de yaptığı açıklamada Grönland bünyesinde petrol, doğal gaz ve maden arama faaliyetlerinin başlamak üzere olduğunu duyurmuştu.