Şubat ayında raflarda 26 TL seviyesinde görülen 5 litrelik pet şişe sular, mart ayı ortasında 29,50 TL’ye, bugün yapılan son güncellemelerle ise 36 TL’ye geldi.

Son bir buçuk ayda 5 litrelik su yüzde 38,45 oranında zam gelmiş oldu.

Fiyat artışlarının perde arkasında akaryakıt zamları ve plastiğin ham maddesi olduğu belirtiliyor.

Su fiyatlarını sadece lojistik değil, ambalaj üretiminin de negatif etkilediği aktarılıyor. Pet şişelerin ham maddesi olan ve petrolden elde edilen “polietilen tereftalat” (PET) maddesinin maliyeti, küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla paralel olarak artış gösterdi.

Sektör temsilcileri, petrol fiyatlarındaki yükselişin ham madde maliyetlerini yukarı çektiğini ve bunun da ambalajlı su fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirtiyor.