Daxler Enerji A.Ş. tarafından Technic Mühendislik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne karşı açılan "Adi Takipten Doğan İflas" davası sonuçlandı.
Bir büyükşehirde 2 iflas haberi geldi: Neler oluyor?
Konya’da ticaret dünyasında hareketli dakikalar yaşanıyor. Mahkeme, hem bir mühendislik firması hem de bir şahıs şirketi hakkında iflas kararı verdi.Süleyman Çay
Konya Asliye Ticaret Mahkemesi, 1 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdiği duruşmada dev şirketin iflasına hükmetti.
Daha önce verilen tüm ihtiyati tedbir kararları kaldırılırken, Konya 1. İcra Müdürlüğü bünyesinde 2026/2 İflas sayılı iflas masası resmen oluşturuldu.
Günün ikinci iflas haberi ise Yine Konya’dan geldi. İş insanı S.Ş sahibi olduğu "Şen Müteahhitlik" firması için yaptığı doğrudan iflas talebi mahkemece kabul edildi.
Ereğli İcra Müdürlüğü tarafından 2026/1 İflas dosyası açılarak iflas masası çalışmalarına başlandı.
Her iki dosya için de mahkemece daha önce konulan tedbir kararları derhal kaldırıldı. Bu kararların ardından, söz konusu şirketlerden alacağı bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, oluşturulan iflas masalarına başvurarak alacaklarını kaydettirmeleri bekleniyor.
Bir gün içinde peş peşe gelen bu iki iflas kararı, yerel ticari piyasalardaki likidite ve borçlanma sorunlarını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle mühendislik ve müteahhitlik gibi lokomotif sektörlerdeki bu kayıplar dikkat çekici.