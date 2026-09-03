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Kaynak: İHA

Dalaman ilçesi Dalgakıran mevkiinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Botu ve Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile müştereken kara üzerinde tespit edilen 18 düzensiz göçmen yakalandı.