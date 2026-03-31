Iğdır / Akay Aktaş / Yeniçağ

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkan Adayı Abdullah Atalar, Iğdır’da düzenlenen kahvaltı programında yerel ve Ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelerek hem adaylık sürecini hem de projelerini paylaştı.



IĞDIRLI İSİMLER YÖNETİMDE YER ALACAK



Atalar, yönetim kurulu listesinde Iğdır iş dünyasının önemli isimlerinden Selahattin Çaylı ve Ceyhun Özcan’ın da yer aldığını açıkladı. Bu durumun, Iğdır’ın birlik içindeki temsil gücünü artıracağını ifade etti.



TECRÜBESİYLE ÖNE ÇIKIYOR



Daha önce İstanbul İl Genel Meclisi Üyeliği, TOBB Delegeliği ve İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği gibi önemli görevlerde bulunan Atalar, iş dünyasındaki tecrübesiyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda Gecem Aydınlatma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Atalar, ihracatın geliştirilmesi, sanayi politikalarının güçlendirilmesi ve üretim odaklı büyüme konularında aktif çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.



“KATILIMCI VE ORTAK AKIL ÖNCELİĞİMİZ”



Adaylık sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Atalar, şu ifadeleri kullandı:

“Bugüne kadar birliğimize hizmet eden tüm başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği’nin kurumsal gücünü ve vizyonunu daha ileriye taşımak için başkanlığa adayım. Yeni dönemde her üyemizin kendini bu yapının gerçek bir parçası olarak hissettiği, ortak aklın hâkim olduğu bir yönetim anlayışını hayata geçirmek istiyoruz.”