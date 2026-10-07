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Kaynak: Haber Merkezi

Sara Akgün / Yeniçağ



Klasik müziğin zamansız efsanesi Wolfgang Amadeus Mozart, 235 yıl sonra geleceğin teknolojisiyle aynı sahnede buluşuyor. 3D hologramlar, karma gerçeklik ve canlı müziği bir araya getiren “Amadeus Mozart Hologram Müzikal Deneyimi”, sanatseverleri çağlar arası bir yolculuğa davet ediyor.

Yazarlığını ve yönetmenliğini Pouya Fayazi’nin üstlendiği yapım; dahi bestecinin yaşamındaki kritik dönüm noktalarını, iç dünyasını ve ölümsüz mirasını büyüleyici bir görsel kurguyla gözler önüne seriyor.

SİSTİNE ŞAPELİ ESİNTİSİ VE CANLI PERFORMANS

Gösteride Mozart’ın unutulmaz yapıtlarına canlı bir piyano beşlisi ruh katarken; holografik efektler, özel ışık tasarımları ve dramatik anlatım seyirciye adeta zamanı unutturuyor. Sahne tasarımında yer alan Sistine Şapeli ilhamlı tarihi freskler ve taş dokular ise görsel anlatımı görkemli bir atmosfere dönüştürüyor.

EKİM AYINDA BEYOĞLU’NDA

Henüz 5 yaşındayken beste yapmaya başlayan ve 35 yıllık kısa yaşamına 600’den fazla ölümsüz eser sığdıran müzik dehasının dünyasına aralanan bu kapı; 10, 18 ve 24 Ekim tarihlerinde Beyoğlu Sahne’de açık kalacak.