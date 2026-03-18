Gazeteci Fatih Altaylı dün beynindeki tümör nedeniyle ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyat sonrası AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altaylı'yı arayıp "geçmiş olsun" dediği öğrenildi.

Erdoğan'ın Altaylı'yı aradığını Gazeteci İsmail Saymaz duyurdu. Saymaz:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, beyin ameliyatı geçiren Fatih Altaylı’yı dün akşam aradı. Altaylı’nın sağlık durumunu soran Erdoğan, “Geçmiş olsun” dileklerini iletti. Altaylı da geçirdiği operasyon hakkında cumhurbaşkanına bilgi vererek, teşekkür etti."

ERDOĞAN ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Altaylı'nın YouTube kanalında yaptığı bir programda söylediği sözler nedeniyle Erdoğan şikayetçi olmuştu. Altaylı, yargılandığı davada "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapsi cezası almış ve yaklaşık 6 ay tutuklu kalmıştı.