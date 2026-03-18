ABD-İsrail-İran savaşının 19'uncu gününe girdi. Karşılıklı misillemeler devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Birçok sürprizimiz var" diyerek İran'a yönelik yeni tehditler savurdu. Öte yandan Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin sert açıklamada bulundu. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamasında "Geçişler eskisi gibi olmayacak" ifadesini kullandı. Öte yandan ABD'nin USS Gerald R. Ford uçak gemisini geri çekeceği bildirildi. İran, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail saldırısında öldüğünü doğruladı.

İşte yaşananlar….

CENTCOM: HÜRMÜZ YAKINLARINDA İRAN'A AİT FÜZE ÜSLERİNE SALDIRI DÜZENLENDİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kıyılarda yer alan İran'a ait füze üslerine hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kıyılarda, İran'a ait füze üslerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran kıyı şeridinde bulunan İran'a ait füze üslerine "çok sayıda derin delici mühimmatla" saldırı düzenlendiği belirtilerek, bu üslerdeki İran menşeli gemi savar seyir füzelerinin, boğazdaki uluslararası deniz taşımacılığı için bir "tehdit" oluşturduğu savunuldu.

İRAN: SAVAŞ HERKESİ ETKİLEYECEK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, savaşın herkesi etkileyeceğini söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arakçi, savaşının küresel yankılarının "herkesi etkileyeceğini" belirterek, daha fazla Batılı yetkilinin çatışmaya karşı çıkması gerektiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent'in istifa mektubunu alıntıladığı paylaşımda, "Küresel yankıların dalgası daha yeni başladı ve zenginlik, inanç veya ırk ayrımı gözetmeksizin herkesi etkileyecek" dedi.

Arakçi, İran'a karşı savaşın haksız olduğunu söyledi ve "Avrupa ve ABD yetkilileri de dahil olmak üzere giderek artan sayıda ses" olduğunu söyledi. Paylaşımında, "Uluslararası toplumun daha fazla üyesi de aynı yolu izlemeli" ifadelerine yer verdi.

KUVEYT VE BAE'YE İHA SALDIRILARI

Kuveyt, hava sahasına giren 7 İHA'nın düşürüldüğünü, Birleşik Arap Emirlikleri ise füze ve İHA saldırılarını önlemek için hava savunma sistemlerini devreye aldığını açıkladı

İSRAİL'DEN BEYRUT'TA SALDIRI: 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği iki saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı

ABD'NİN FORD UÇAK GEMİSİ GİRİT ADASINA ÇEKİLECEK

ABD'ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisinin, çamaşırhane

bölümünde çıkan yangının ardından Kızıldeniz'den ayrılarak onarım için Yunanistan'a bağlı Girit adasına gideceği bildirildi.

ABD'ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisinin çamaşırhane bölümünde çıkan ve 2 denizcinin yaralanmasına yol açan yangınla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD basınında yer alan haberlere göre; geminin onarım için Yunanistan'a bağlı Girit adasındaki Souda Körfezi'ne gitmeye hazırlandığı bildirildi. Yangın sırasında geminin yatakhane bölümünde de zarar meydana geldiğini belirten kaynaklar, yedek yatak temini için bir acil durum planı oluşturulduğunu hatırlattı. USS Gerald R. Ford uçak gemisinin Girit'te ne kadar kalacağına ilişkin bilgi verilmedi.

SALDIRI SONRASI TEL AVİV'DE TREN SEFERLERİ DURDU

İsrailli devlet televizyonu KAN: İran'dan düzenlenen saldırı nedeniyle Tel Aviv'de bir istasyonun hasar görmesi üzerine tren seferleri geçici olarak durduruldu

İRAN LARİCANİ'NİN ÖLDÜĞÜNÜ DOĞRULADI

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği doğrulandı.