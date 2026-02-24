Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

SSB ve sektördeki 3 bin 500 firmamızı tebrik ediyorum. Ayağınıza taş değmesin.

Bugün Türkiye'nin istikbal yürüyüşüne bir kez daha şahitlik edeceğiz. Türkiye'nin mühendislik aklına şahitlik ediyoruz.

'DÜNYA ÇAPINDA ÖNE ÇIKAN BİR ÜLKEYİZ'

Birazdan Sancar'ı hizmete alacağız. Sancar SİDA ile denizlerdeki insansız kabiliyetlerimizi güçlendiriyor, güvenliğimizi, etkinliğimizi ve gözetim kapasitemizi artırıyoruz.

Simülasyon sistemlerde Avrupa'nın en büyük tesislerinden birine sahip olacağız. Bu sistemleri bizlere kazandıran HAVELSAN'ı tebrik ediyor, kendilerine milletim adına şükranlarımı iletiyorum.

İnsansız teknolojilerde son 23 yılda gerçekleştirdiğimiz atılımla, bugün artık tüm dünyaya örnek olacak bir seviyeye ulaştık.

Artık kendi teknolojisini tasarlayan, kendi yazılımını üreten ve ürettiklerini tüm dünyaya ihraç eden bir Türkiye var. 3T modeliyle, yani tespit, teşhis ve taarruz süreçlerini yerli ve milli teknolojilerle uygulayan, dünya çapında öne çıkan bir ülkeyiz.

'10 ÜLKEDEN BİRİYİZ'

Dijital egemenlik güvenliğin parçasıdır. Güçlü bir savunma mimarisi, denizlerin derinliklerinden uzaya, karadan siber güvenliğe kadar her alanı kapsamak zorundadır.

İnsansız teknolojide dünya çapında dikkat çeken bir seviyeye ulaştık. Dışa bağımlılık yüzde 20'ye düştü. Savunma ihracatımız yüzde 48 arttı. Türkiye, kendi savaş gemisini tasarlayıp denize indiren 10 ülkeden biri haline gelmiştir.

Milli Teknoloji hamlemizi yazılım sektörüne de taşıdık. Önümüzü kesmek isteyenler oldu. Biz her alanda tam bağımsız Türkiye vizyonuyla ilerlerken, bazıları 'bu yoldan dönün' dedi.

Ordumuz NATO tatbikatında destan yazdı.

Günümüzde caydırıcılığın belirleyici unsurları, platformlara akıl veren yazılım, güvenli veri akışı, kesintisiz iletişim ve siber dayanıklılıktır.

Eğer bir ülkenin yazılımları milli değilse, o ülkede güvenli bir gelecekten söz edilemez. Tam bağımsızlık, teknolojik bağımsızlıktan ayrı düşünülemez.

Türkiye, savunma alanında dijital egemenliği milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmektedir.