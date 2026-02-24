HAVELSAN ve Yonca-Onuk Tersanesi iş birliğiyle geliştirilen SANCAR Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA), düzenlenecek törenle Türk Deniz Kuvvetleri envanterine resmen katılacak.

SANCAR, özellikle insanlı deniz unsurları açısından yüksek risk barındıran görevleri mürettebat bulundurmadan yerine getirebilmesiyle öne çıkıyor. Platform hem uzaktan komuta edilebiliyor hem de gelişmiş otonom görev icra kabiliyetine sahip bulunuyor.

MODERN DONANMA İHTİYAÇLARINA YANIT

Türkiye’nin güncel deniz harekât gereksinimleri doğrultusunda tasarlanan SANCAR SİDA, ağ destekli ve modüler mimarisiyle dikkat çekiyor. Görev yönetim altyapısında HAVELSAN tarafından geliştirilen ADVENT ROTA ve ADVENT KALYON sistemleri kullanılıyor.

NATO standartlarıyla uyumlu çalışan bu sistemler sayesinde platform, diğer deniz unsurlarıyla eş zamanlı ve entegre operasyon gerçekleştirebiliyor.

SANCAR SİDA, 12.7 mm uzaktan komutalı silah sistemiyle görev yapabiliyor. Modüler tasarımı sayesinde farklı füze sistemleri ve sensör entegrasyonlarına da açık bir altyapı sunuyor.

NATO uyumlu komuta-kontrol (C2) entegrasyonu, kesintisiz veri iletişimi ve sürü konseptinde operasyon icra edebilme yeteneği, platformu ağ merkezli harp doktrininin etkin unsurlarından biri haline getiriyor.

SANCAR SİDA;

Liman ve üs güvenliği

Keşif ve gözetleme

İstihbarat toplama

Devriye faaliyetleri

Su üstü harekât

Mayın karşı tedbir

Arama-kurtarma gibi farklı görevlerde kullanılabilecek şekilde geliştirildi.