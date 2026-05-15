Resmi temaslar için 13 Mayıs’ta Kazakistan’a gelen Erdoğan, programını sürdürüyor. Dün Bağımsızlık Sarayı’nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşen Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı’nda yer aldı. İki lider görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi ve Türkiye-Kazakistan İş Forumu’nun kapanış programına birlikte katıldı.

Astana’daki temaslarını tamamlayan Erdoğan, sabah saatlerinde Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi için Türkistan’a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı’ndan Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ve yetkililer uğurladı. Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan ile beraberindeki heyet de eşlik etti.