AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu hayatını kaybeden Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için baş sağlığı dileyerek başlayan Erdoğan, kazaya ilişkin gerekli inceleme ve soruşturma sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Bölgesel gelişmelere değinen Erdoğan, Gazze'de varılan ateşkese rağmen bölgeye gerekli yardımların ulaştırılmasındaki zorluklara dikkat çekti.

'BU GERÇEK TÜRKİYE FOTOĞRAFIDIR'

Milyonlarca kez dinlenen hatta okul zillerine bile giren “Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah” ilahisine ilişkin Erdoğan:

Camilerimiz doluyor. Çocuklarımız gençlerimiz gittikçe artan oranda camilerimiz şenlendiriyor. Bu yıl ayrıca ülkenin her yerinde terennüm edilen ilahilerle coşkuyu neşeyi manevi hazzı millet olarak hep birlikte yaşıyoruz. Kabe'de hacılar hu der Allah... Bu ilahiyi yediden yetmişe insanımızın diline ve inşallah kalbine nakşeden ülkemizi o güzel ilahilerle tek ses tek yürek haline getiren bestecisinden icracısına kadar tüm kardeşlerime buradan tebriklerimi iletiyorum.

Okul bahçelerinde yavrularımızın ilahi söylemesinden kimse rahatsız olmamalı. Bu, gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Özellikle okul bahçelerinde yavrularımızın hep birlikte bu ilahilere eşlik ettiklerini hep bir ağızdan Allah lafzı celalini seslendirdiğini görmek bizi ziyadesiyle mutlu etti, gururlandırdı.

'BUNLARIN DERDİ LAİKLİK DEĞİL'

Aralarında gazeteci, yazar, sanatçı ve akademisyenlerin de bulunduğu 168 kişinin imzaladığı "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiriye de değinen Erdoğan, "Biz bunların karın ağrısının asıl sebebini gayet iyi biliyoruz. Laiklik kavramının ardına sığınarak neler yaptıklarını çok ama çok iyi biliyoruz. Bunların derdi laiklik değil. Bunların derdi bu toprakların manevi değerleriyle, bu milletin kendisiyledir" dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Hayırdır, çocuklarımızın namazı, orucu öğrenecek olması, ramazan süslemesi yapması, netefüste cıvıl cıvıl hep bir ağızdan ilahiler söylemesi sizi neden rahatsız ediyor? Ramazandan bir gün önce, nesli tükenmekte olan bir kısım yobaz çıktı, o bayat 'laiklik elden gidiyor' şarkısını söyleyen, zehir saçan, baştan aşağı millete nefret kusan o malum bildirilerini yayınladı. Bunlar noel süslemeleri yapılınca rahatsız olmazlar, güya Cadılar Bayramı kılıfı altında saçmalıklar sahnelenirken rahatsız olmazlar. Biz bunların karın ağrısının asıl sebebini gayet iyi biliyoruz. Laiklik kavramının arkasına sığınarak bu millete nasıl zulmettiklerini çok iyi biliyoruz. Bunların derdi laiklik değil, olmadı, bunların derdi bu toprakların kutsallarıyla, milli ve manevi değerleriyledir."

Erdoğan şöyle devam etti:

"Bu milletin hiçbir ferdi milli ve manevi değerlerin öğretilmesinden rahatsız olmaz. Rahatsız olan gitsin vatanla, bayrakla, milletle aidiyetini sorgulasın."

Kimse bize azınlık hakları dersi vermeye kalkmasın. Kimse bize inanç özgürlüğü dersi vermeye kalkmasın. Biz bu değerleri dışarıdan alıp öğrenecek bir millet değiliz. Biz bu değerleri dünyaya öğretmiş, dünyaya öğretecek bir milletiz. İnanç özgürlüğü görmek isteyen Türkiye'ye baksın ders alsın.

Zihinleri çirkin ve çirkef bildirileriyle kimse bize parmak sallayamaz. Ezandan Kur'an'dan camiden namazdan oruçtan Ramazan'dan rahatsız olanlar vardı. ülkemizi işgal etmeye giriştiler Anadolu kadının örtüsüne el uzatmaya kalktılar İstiklal Savaşı'nda biz onlara gereken dersi verdik. Aynı kirli eller aynı değerlere bir kez daha uzanırsa bu millet aynısını yine yapacaktır. Tarihten ders almamakta ısrar ederse buyurdun.

İnanç özgürlüğü görmek isteyen Türkiye'ye bakıp ders alsın.

KOMİSYON AÇIKLAMASI

Devamla Milli Birlik, Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu'nun çalışmalarını tamamladığını kaydeden Erdoğan, "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yapıcı ve uzlaşmaya açık sürdürdüğümüz tutumu son güne kadar devam ettirdik. Üzerimize ne düşüyorsa yaptık" dedi.

Sürecin bir aşamasını daha aşmayı başardık. Değerli bir yol haritası ortaya koyduk. Tam bir demokratik olgunluk ve siyasi tarihimizde örneği az görülen uzlaşma neticesinde kaleme alınan rapor tarihi bir belgedir. Şimdi sürecin yeni aşaması başlayacak.

