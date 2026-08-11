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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’i vefatlarının 9. yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı. Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı anma metninde, vatan uğruna can veren her iki kahramanın da aziz hatırasını rahmetle yad ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı, Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9'uncu yılında rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadesine yer verdi.