LaLiga'nın 5'inci haftasında sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayan Real Madrid, mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Eflatun-beyazlıların farka koştuğu müsabakaya 72. dakikada dahil olan milli yıldız Arda Güler, uzatmalarla birlikte sahada kaldığı 23 dakikada oyuna getirdiği hareketlilik ve 90+1. dakikada Kylian Mbappe'ye yaptığı asistle geceye damgasını vurdu. Bu sezon ligdeki 5. maçına çıkan genç yetenek, 1 gol ve 2 asistlik katkıyla toplamda 3 gole doğrudan etki etti.
İspanyol basını Arda Güler'i konuşuyor
İspanya LaLiga'nın 5. haftasında Real Madrid'in Rayo Vallecano'yu 4-1 mağlup ettiği maça sonradan giren milli futbolcu Arda Güler, sergilediği performans ve yaptığı asistle manşetleri süsledi.Kaynak: Diğer
Arda Güler, yedek kulübesinde başladığı karşılaşmaya 72. dakikada dahil oldu. Uzatmalar dahil toplam 23 dakika sahada kalan Arda, sergilediği performansla alkışları toplarken 90+1. dakikada da Mbappe'nin maçın skorunu belirleyen golünde asisti yapan isim oldu.
Real Madrid'in tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho da maç sonu basın toplantısında milli futbolcumuzun performansına özel parantez açtı. Portekizli çalıştırıcı, "Arda Güler gerçekten çok iyi ve çok kaliteli bir oyuncu. Çok pozisyon üretiyor. Bu gece oyuna girdikten sonra takımı topladı ve sahadaki dengeyi sağladı" değerlendirmesinde bulundu.
Mourinho maç sonrası 'Neden Arda Güler'e değil de Diomande'yi ilk 11'de başlattığı' tartışmalarına ise “Arda çok iyi oynuyor. Ama bugün Diomande ilk 11’de başlamasaydı, ilk sorunun ‘Neden oynamıyor?’ ya da ‘Ne zaman oynayacak?’ olacağından yüzde yüz eminim” dedi. Güler'in 23.dakikalık performansı İspanya'da manşetleri süsledi.
'ONDAN BAŞKASI YOK'
İspanyol gazeteci David Jorquera Real Madrid'in Rayo Vallecano karşısında aldığı galibiyetin ardından Arda Güler'in önemli maçlarda Real Madrid'in düzenli ilk 11 oyuncusu olması gerektiğini belirtti. Gazeteci , Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük gecelerde, El Clásico'larda veya derbilerde, özellikle de önümüzdeki Pazar Metropolitano'daki maçta, Türk oyuncunun ilk 11'de yerini sağlamlaştıracağını, çünkü kadroda ondan daha iyi ayak hareketlerine sahip kimsenin olmadığını söyledi.
Jorquera, "Arda Güler, Bellingham, Mbappé ve Courtois kadar yerini hak etti ; kadrodaki en iyi tekniğe sahip oyuncu ve Mourinho onu büyük maçlarda kadrodan çıkarmayacak . Metropolitano'da oynaması garanti," açıklamasını yaptı.
Marca ise Arda Güler'i manşetine taşıdı. Türk futbolcunun Mbappe ile birbirlerine sarıldıkları gol fotoğrafı eşliğinde manşette 'Güler, Madrid'in çehresini değiştiriyor' ifadesine yer verildi. Marca aynı zamanda Arda Güler'i maçın en iyi oyuncusu olarak gösterdi ve son bölümlerde oyuna girmiş olmasına rağmen en yüksek puanı genç futbolcuya verdi.
Haberde yer alan ifadeler ise şöyle "Arda Güler’in Rayo karşısında oynadığı maçı anlatmak, bir skandalın kronolojisini aktarmak demektir. Sahada sadece 23 dakika kaldı, ama ne 23 dakikaydı ama. Onun sahaya çıkışı, Madrid'in iki farklı yüzünü göstermesine rağmen yine gol yağmuruna tuttuğu bir gecenin açık ara en parlak anıydı. Takım, ara öncesi iki zorlu maçın beklediği bir haftada fiziksel yorgunluğun etkisindeydi; Metropolitano'ya yapılacak deplasman ise bu haftanın en önemli maçı olacaktı."
"Güler, Madrid için sıkışıp kalmaya başlayan maçı canlandırmak için 72. dakikada oyuna girdi. Tedirginlik ortamında, Türk oyuncu ortaya çıkarak düzene ve bir miktar dengeye kavuşturdu. Oyuna kontrol kazandırdı, sahanın her yerinde kendini gösterdi ve hücumda adeta bir kasırga gibi ortalığı kasıp kavurdu. İlk olarak, iki adet adeta “şeker gibi” pas dağıttı. Bunlardan biri, Dumfries’in kafasına gelen pasdı; Audero’nun muhteşem kurtarışı olmasaydı, beyaz formalı Hollandalı oyuncunun ilk golü olacaktı. Ardından bir penaltı kazandırmaya çok yaklaştı ve hemen ardından ceza sahası dışından bir başka sert şutla Rayo kalecisini zorladı. Her müdahalesinde saf cüretkarlık sergiledi."
"Saha içindeki performansı, Bernabéu’daki en seçkin taraftarların damak tadını şenlendirdi. Enerjisi tükenmek üzere olan Bellingham, Mbappé ve Vinicius ile uyumlu bir oyun sergiledi ve çok az kişinin ulaşabileceği bir sadelikle oyunu yönlendirdi. Ve tam da bu rüya gibi çeyrek saatin mükemmel bir imzası olarak, skoru 4-1’e getiren golde asist yaptığı kişi de tam da bu Fransız oyuncuydu. Böylesine etkileyici bir performans karşısında pek çok kişi, özellikle de cezalı olduğu ve hafta ortasında Inter maçında oynamadığı göz önüne alındığında, neden yedek bırakıldığını merak etti. Ancak bunun bir açıklaması vardı: Mourinho, kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Diomande’ye o pozisyonda ilk kez şans vermek için onu ilk on birde oynatmamıştı; bu, uzun zamandır beklenen bir ilkti. İşte bu yüzden bir ikilem ortaya çıktı."
"Her halükarda tartışma her zamankinden daha hararetli hale geldi, çünkü Güler takımı için yarattığı her şey sayesinde vazgeçilmez bir oyuncu haline geldi. O farklı bir futbolcu; Madrid’e geldiğinden beri en iyi dönemini yaşıyor ve belki de Bernardo Silva ile birlikte şu anda kadrodaki en yetenekli oyuncu. Bu aşamada Türk oyuncuyu kadro dışında bırakmak neredeyse bir günah gibi görünüyor. Ufukta Elche ve Metropolitano maçları beliriyor; ikincisi, Mou’nun takımı için bu sezonun ilk büyük sınavı olacak. Geçen sezon, neredeyse bu tarihlerde, Xabi Alonso’nun çalıştırdığı Madrid, Atlético’nun kalesinde ağır bir yenilgiye uğramıştı. O öğleden sonra ise Güler, yenilgiye rağmen iz bırakmıştı; bu, büyük maçlarda Türk oyuncunun her zaman başrol oynamak istediğinin bir işaretiydi. "
'PARTİDEN KABUSA... ARDA GELENE KADAR'
As gazetesinin köşe yazarı Marco Ruiz ise "Partiden kabusa... ta ki Güler gelene kadar. Madrid'in ikinci yarıda yaşadığı korku, Güler'in bu takımda tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olduğunu açıkça ortaya koydu." ifadelerini kullandığı değerlendirmesine şöyle devam etti:
"Madrid için bu kadar sakin geçen ilk yarıdan sonra, büyük bir gol yağmuru yaşanacağı belliydi. Vinicius adeta durdurulamazdı ve giderek hızlanıyordu; Mbappé, Altın Top ödülünde birkaç oy daha kazanmak için muhteşem bir gece geçirmeyi hedefliyordu; Diomande ise sahada öne çıkmaya çalışırken, savunmada hiçbir zorluk yaşamıyordu. Hiçbir şey bu kadar radikal bir senaryo değişikliğini öngörmüyordu, ancak aniden Valverde’nin yerine Camavinga’nın oyuna girmesiyle gece, seyircilerin şaşkınlığı eşliğinde bir şenlikten kabusa dönüştü; seyirciler de ara sıra ıslık çalmaktan geri durmadı. Ve birkaç dakika boyunca topun mutlak hakimi olan Rayo’nun golü geldi… ta ki Güler nihayet sahaya girene kadar. Bu küçük korku, en azından bu takımda Türk oyuncunun ne kadar vazgeçilmez bir ilk 11 oyuncusu olduğunu net bir şekilde ortaya koydu."
"Çoğu zaman denge, orta sahada bir duvar oluşturmaktan değil, topu daha fazla elinde tutmaya çalışmaktan kaynaklanır. Ve bu, şu anda – Rodri’nin nihayet gelmemesi durumunda – Güler ile Bernardo Silva’yı bir araya getirmek ya da en azından Türk oyuncunun her zaman sahada olmasıyla sağlanabilir. Güler, göz açıp kapayıncaya kadar maçın gidişatını yeniden değiştirdi. Madrid yeniden topu ele geçirdi ve net pozisyonlar yaratmaya başladı; sahaya çıktıktan sonraki ilk on dakikada dört şut çekti, oysa daha önce yarım saat boyunca hiç şut çekmemişti. Vini ve Diomande ile iki kanadı da açık ve keskin tutma fikri oldukça cazip, ancak takımın 4-2-4 düzenine bölünme riski de ortada."
'LAMBADAKİ CİN'
Bir diğer AS yazarı Tomás Roncero ise maç yazısında ise Arda'nın sahada kaldığı 23 dakikada adeta futbol dersi verdiği belirtilerek, "O, lambadaki cin. Fark yaratan bir futbolcu ve tartışmasız şekilde ilk 11 oyuncusu." ifadelerini kullandı. Yazının devamında yer alan ifadeler şöyle;
"Real Madrid'de 70. dakikada Arda Güler, ilk kez ilk 11’de başlayan Yan Diomande’nin yerine oyuna girdi. Fildişi Sahilli oyuncu bazı olumlu detaylar gösterdi ancak hâlâ astronomik bonservis bedelini alkışlatacak seviyede bir şey ortaya koyabilmiş değil. Arda Güler ise sahada kaldığı 23 dakikada adeta şov yaptı. Futbol dersi verdi, resital sundu."
"Oyunu yönetti, asist yaptı, boşluklar açtı, fauller kazandırdı, kornerleri kusursuz kullandı, kendisine çok net bir penaltı yapıldı ancak verilmedi ve harika fikirleriyle tribünleri ayağa kaldırdı. Arda Güler fark yaratan bir futbolcu. Bana göre tartışmasız şekilde ilk 11 oyuncusu. Şimdi Mourinho’nun çözmesi gereken bilmece şu: Arda'yı maçların başından itibaren izleyebilmemiz için kulübeye kim gidecek?"
Kaynak: Fanatik