İspanyol basını Arda Güler'i konuşuyor

"Saha içindeki performansı, Bernabéu’daki en seçkin taraftarların damak tadını şenlendirdi. Enerjisi tükenmek üzere olan Bellingham, Mbappé ve Vinicius ile uyumlu bir oyun sergiledi ve çok az kişinin ulaşabileceği bir sadelikle oyunu yönlendirdi. Ve tam da bu rüya gibi çeyrek saatin mükemmel bir imzası olarak, skoru 4-1’e getiren golde asist yaptığı kişi de tam da bu Fransız oyuncuydu. Böylesine etkileyici bir performans karşısında pek çok kişi, özellikle de cezalı olduğu ve hafta ortasında Inter maçında oynamadığı göz önüne alındığında, neden yedek bırakıldığını merak etti. Ancak bunun bir açıklaması vardı: Mourinho, kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Diomande’ye o pozisyonda ilk kez şans vermek için onu ilk on birde oynatmamıştı; bu, uzun zamandır beklenen bir ilkti. İşte bu yüzden bir ikilem ortaya çıktı."