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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabiat nankörlük etmez kendine nankörlük edeni de affetmez. İklim krizi ve afetlerin insanın yaptıkları sonucu olduğunu biliyoruz. Suyun havanın, toprağın kirletilmesinin bedelini çok ağır ödüyoruz." dedi.

Erdoğan, "Tarım alanları ve temiz su yataklarının yerleşime açılmasının, zararlı kimyasallarla ekolojik sistemin bozulmasının ceremesini çekiyoruz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Sevgili çiftçi kardeşlerim Ziraat Bankamızın kıymetli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tarımın en büyük destekçisi Ziraat Bankamızı canı gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Tarım Ekosistemi Buluşmalarının 5'incisinde sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Ülkemizin dört bir yanındaki çiftçi kardeşlerimi selamlıyor, sevgilerimi gönderiyorum. Toprağın bitirdiği her ürünü, her canlıyı Allah'ın nimeti olarak gören, nimeti aziz bilen bir medeniyetin mensuplarıyız. Toprak için 'ana' tabiri kullanmamız laf olsun diye değildir. "Ne ekersen onu biçersin" sözü milli, hafızamıza boşuna kazınmamıştır.

'TARIM İNSANLIĞIN GELECEĞİ İÇİN HAYATİDİR'

Tarım hem insan için hem de insanlığın geleceği için hayatidir, yeri dolduramazdır. Tabiat nankörlük etmez kendine nankörlük edeni de affetmez. İklim krizi ve afetlerin insanın yaptıkları sonucu olduğunu biliyoruz. Suyun havanın, toprağın kirletilmesinin bedelini çok ağır ödüyoruz. Ekolojik sistemin bozulmasının ceremesini çekiyoruz. Vahşi kapitalist zihniyet bugün yaşadığımız sorunların baş sorumlusudur.

'NİMETİN DE İNSAN ÜZERİNDE HAKKI VARDIR'

Nimeti aziz bilen bir medeniyetin mensuplarıyız. İnsanın insan üzerinde nasıl hakkı varsa, nimetin de insanın üzerinde hakkı vardır. Nimetin hukukunu gözetmek en yüce erdemlerden biridir. İnsanlık olarak, daha fazla kazanmak, daha fazla tüketmek uğruna suyun, toprağın, havanın kirletilmesinin bedelini çok ağır ödüyoruz.

Hasatlar yapıldıkça rekolte açısından çiftçimizin yüzü de gülmeye başladı. Arpada, buğdayda ve inşallah pek çok mahsulde bu yıl rekor bekliyoruz.

Hedeflerimize doğru inşallah kararlılıkla yürüyeceğiz. 42 ilimizde açacağımız 61 organize tarım bölgesi ile tarım alanında çok daha iyi yerlere geleceğiz

Birileri şov yapmıyor, biz sadece iş yapıyoruz. Tarıma destek olmak muhalefetin yaptığı gibi meydanlarda çiftçiye traktör sözü verip biz onu reklam için yaptık demek değildir. Kendileri de zihniyetleri de üzerine bindikleri traktör kadar müzelik.

Ana muhalefetten bu ülkenin tarımına fayda gelmez. Kendilerine bile hayırlarının olmadığını görebiliyoruz. Türkiye Yüzyılını inşa etmenin gayretindeyiz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Terörsüz Türkiye süreciyle terör sorunun çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz.

MÜJDELERİ SIRALADI

Tarım noktasında kadın ve genç kredi limitini 3 milyon liradan 5 milyona çıkarıyoruz. 10 yıla kadar vade ile kredi garanti fonu ile çok daha güçlü finansman sunacağız.

Atıl durumda durumda bulunan et besi işletmelerini üretime katıyoruz. 2 yıl geri ödemesiz 8 yıla varan kredilerle üreticilerin yanında olacağız.

Çiftçilerimizi kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz.

Küçük baş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyük baş hayvancılıkta ise 3 milyona çıkarıyoruz."

Ayrıntılar gelecek...