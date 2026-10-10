Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, sigara satın alımı sırasında vatandaşlardan T.C. kimlik numarası istenmesi uygulamasını değerlendirdi.

Tütün ürünlerinin sağlığa zararlarının herkesçe bilindiğini ifade eden Saral, buna karşın sigara alırken T.C. kimlik numarası talep edilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını vurguladı. Vatandaşlarda güvensizlik ve kişisel mahremiyet kaygısı yaratacak kararlar alınmadan önce süreçlerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN YÜKÜ ARTIRILMAMALI"

Açıklamasında Cumhurbaşkanı’nın ülkenin temel meseleleriyle mücadele yürüttüğüne dikkat çeken Saral, toplumda huzursuzluk yaratacak uygulamaların sorumluluğunun Cumhurbaşkanlığına yüklenmemesi gerektiğinin altını çizdi. Saral, destek olmanın yolunun yük artırmaktan değil, kamuoyunun beklentilerine uygun ve toplumun takdirini kazanacak adımlar atmaktan geçtiğini ifade ederek, milletin sesine kulak verilmesi ve sağduyu ilkeleri doğrultusunda hareket edilmesi çağrısında bulundu.