Çukurca ilçesinde dün gerçekleştirilen bir düğün merasimi sırasında taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Gerginliğin tırmanması üzerine Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir ve bölgenin kanaat önderleri, tarafları sakinleştirmek ve huzuru yeniden tesis etmek amacıyla hızlıca girişimlerde bulundu.

Yapılan görüşmeler neticesinde, olay daha fazla büyümeden taraflar arasında uzlaşı sağlandı.

TARAFLAR NARLI KÖYÜNDE BİR ARAYA GELDİ

Sağlanan mutabakatın ardından taraflar, ilçeye bağlı Narlı köyündeki bir sosyal tesiste düzenlenen barış töreninde buluştu. Karşılıklı tokalaşarak husumete son veren taraflar, benzer üzücü olayların bir daha tekrarlanmaması yönünde temennilerde bulundu.

BELEDİYE BAŞKANI DEMİR'DEN SAĞDUYU ÇAĞRISI

Barış töreninde söz alan Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, ilçedeki birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Olay sırasında yaralanan vatandaşlara ve görevli emniyet mensuplarına acil şifalar dileyen Belediye Başkanı Demir, şu açıklamada bulundu:

"İlçemizdeki huzur ve kardeşlik ortamının korunması için tüm vatandaşlarımızı sağduyulu davranmaya, birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik provokatif girişimlere karşı her zaman dikkatli olmaya davet ediyorum."