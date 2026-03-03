ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı operasyonların Körfez ülkelerine yayılması üzerine Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), bölgede oynanması planlanan sekiz karşılaşmayı güvenlik gerekçesiyle erteleme kararı aldı.

Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımında forma giyen Cristiano Ronaldo’nun, gelişmelerin ardından özel jetiyle dün gece Riyad’dan Madrid’e hareket ettiği bildirildi.

39 yaşındaki yıldız futbolcu, maçlar ertelenmeseydi yarın AFC Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Al-Wasl ile Dubai’de oynanacak karşılaşmada sahaya çıkacaktı.

Öte yandan, ABD’nin Riyad Büyükelçiliği bu sabah iki insansız hava aracıyla saldırıya uğradı. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı açıklamasında binada hasar oluştuğu ancak kimsenin yaralanmadığı belirtildi.