Çorum’un Alaca ilçesinde yoldaki derin çukurlar nedeniyle peş peşe araçlar zarar gördü. Eskiyapar köyü yolunda meydana gelen olayda 5 aracın lastiği patladı.

İddiaya göre gece saatlerinde bölgede seyir halinde olan sürücüler, karanlık ve düşük görüş mesafesi nedeniyle asfalt üzerindeki çukurları fark edemedi. Derin çukurlara giren araçların lastikleri kısa sürede yarılarak kullanılamaz hale geldi.

Araçlarında maddi hasar oluşan sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER BÖLGEDE ÖNLEM ALDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, başka araçların da aynı tehlikeyle karşılaşmaması için yol üzerinde güvenlik önlemleri aldı.

Lastikleri zarar gören sürücüler ise araçlarının yedek lastiklerini takarak yollarına devam etti.

Bölgede benzer kazaların yaşanmaması için yolun onarılması gerektiği belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.