Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD’de dikkat çeken bir istifa yaşandı. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, görevinden ayrılacağını duyurdu.

Gabbard, sosyal medya hesabından paylaştığı istifa mektubunda kararının arkasında eşinin sağlık sorunlarının bulunduğunu belirtti. Eşi Abraham Williams’a nadir görülen bir kemik kanseri teşhisi konduğunu açıklayan Gabbard, bu süreçte ailesinin yanında olmak istediğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada Gabbard’ın 30 Haziran itibarıyla görevden ayrılacağını doğruladı. Trump, “Tulsi inanılmaz bir iş çıkardı, onu özleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İRAN POLİTİKASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

ABD basınında yer alan haberlerde, Gabbard’ın Trump yönetiminin İran’a yönelik askeri operasyonlarına mesafeli yaklaştığı ve bu nedenle yönetim içinde zaman zaman görüş ayrılıkları yaşandığı öne sürülüyordu.

Özellikle ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından Gabbard’ın yönetim içindeki etkisinin azaldığına dair iddialar gündeme gelmişti. Beyaz Saray’ın bazı kritik güvenlik ve operasyon toplantılarında Gabbard’ı devre dışı bıraktığı da öne sürüldü.

Gabbard’ın istifası, Trump’ın ikinci dönemindeki dördüncü kabine ayrılığı olarak kayıtlara geçti.