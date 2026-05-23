Ankara’da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Kahramankazan ilçesinde yürütülen çalışmada yüzlerce tabanca ve şarjöre el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda toplam 228 adet tabanca ile 767 adet şarjör ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ele geçirilen silah ve mühimmatlara incelenmek üzere el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin organize suç örgütleri ve kaçak silah ticaretine yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.