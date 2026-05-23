Trabzonspor'un Konyaspor'u 2-1 yenip Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’ndan yeni sezon yolculuğuna başlayacak.
Siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Kura 17 Haziran’da gerçekleştirilecek.
Beşiktaş, ilk maçını 23 Temmuz’da sahasında oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 30 Temmuz’da yapılacak.
MUHTEMEL RAKİPLER
* Braga (Portekiz)
* Olympiacos (Yunanistan)
* Kopenhag (Danimarka)
* Ferencvaros (Macaristan
* Viktoria Plzen (Çekya)
* Karabağ (Azerbaycan)
* Maccabi (İsrail)
* Anderlecht (Belçika)
* Pafos (G. Kıbrıs)
* Rangers (İskoçya)
* Celtic (İskoçya)
* Midtjylland (Danimarka)