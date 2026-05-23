Trabzonspor'un Konyaspor'u 2-1 yenip Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’ndan yeni sezon yolculuğuna başlayacak.

Siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Kura 17 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Beşiktaş, ilk maçını 23 Temmuz’da sahasında oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 30 Temmuz’da yapılacak.

MUHTEMEL RAKİPLER

* Braga (Portekiz)

* Olympiacos (Yunanistan)

* Kopenhag (Danimarka)

* Ferencvaros (Macaristan

* Viktoria Plzen (Çekya)

* Karabağ (Azerbaycan)

* Maccabi (İsrail)

* Anderlecht (Belçika)

* Pafos (G. Kıbrıs)

* Rangers (İskoçya)

* Celtic (İskoçya)

* Midtjylland (Danimarka)

