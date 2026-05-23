Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Hatay’da 3 gündür kayıp olarak aranan bir kişiden acı haber geldi. Defne ilçesinde yaşayan Özkan Altunel’in cansız bedeni Samandağ ilçesindeki Çevlik Sahili’nde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Samankaya Mahallesi’nde yaşayan Altunel’den 19 Mayıs’tan bu yana haber alınamıyordu. Yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında ekipler bölgede geniş çaplı inceleme yaptı.

SAHİLDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama çalışmalarının sürdüğü sırada Altunel’in cansız bedeni akşam saatlerinde Çevlik Sahili’nde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde Altunel’in vücudunda darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadığı öğrenildi.

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Altunel’in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.